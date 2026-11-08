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VIDEO: Hádzanári prehrali v druhom vystúpení v kvalifikácii na ME 2028
Na európsky šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyri najlepšie mužstvá z tretích priečok.
Autor TASR
Prešov 8. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali aj vo svojom druhom vystúpení v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2028. Na domácej palubovke v Tatran Handball Aréne v Prešove podľahli favorizovanému Nemecku vysoko 27:39. Najlepším strelcom Slovákov proti vicemajstrom Európy bol Jakub Valent s ôsmimi presnými zásahmi. Zverenci trénerov Ľuboša Hudáka a Jana Filipa sa najbližšie predstavia 10. alebo 11. marca 2027 doma proti Belgicku.
Na európsky šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyri najlepšie mužstvá z tretích priečok. Okrem troch organizátorov má už istú účasť na šampionáte aj Dánsko ako obhajca titulu. Záverečný turnaj sa uskutoční od 13. do 30. januára 2028 v Madride, Valencii, Lisabone a Zürichu. Slováci štartovali na ME v ére samostatnosti štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.
Pred stretnutím sa dočkal pocty Žernovič, ktorému odovzdal cenu za najlepšieho brankára roka legendárny prešovský hádzanár Rudolf Horváth. Slováci držali v úvode so súperom krok, aj vďaka vylúčeniu Gollu, no tiež sa nechali oslabiť po faule Moravčíka a topfavorit odskočil po desiatich minútach do štvorgólového vedenia. Nemci si svoj náskok naďalej zvyšovali, presadzovali sa najmä po rýchlych protiútokoch. Spanilú jazdu vicemajstrov Európy zbrzdili presnými zásahmi Dopjera a Valent, no hostia viedli pred slovenským oddychovým časom v 19. minúte už o desať gólov. Zverenci kouča Wudtkeho viedli neskôr už o 14 presných zásahov, no Slováci stiahli manko úspešnejšou pasážou v závere prvého dejstva na 12:24.
Úvod druhej polhodiny sa niesol vo vyrovnanej réžii, dvadsať minút pred záverečným klaksónom bol rozdiel stále 12-gólový. Následne sa však ukázala nemecká efektivita či kvalita v bráne a hostia viedli opäť o 14 zásahov. Strely v záverečných minútach Slovákom vychádzali, no Nemci si uvedomovali bezpečnosť svojho náskoku a odniesli si z Prešova komfortné víťazstvo 39:27.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Jan Filip, tréner SR: „Gratulujem Nemcom k jasnému víťazstvu. Najmä v prvom polčase nám dali lekciu z toho, ako sa hrá moderná hádzaná. Uľahčili sme im to tým, že sme nemali energiu od začiatku – či už v obrannej, útočnej fáze, alebo v prechode a návrate. To bol dôvod vysokého rozdielu. V druhom polčase sme sa dokázali zdvihnúť, bola tam lepšia energia, dali sme viac gólov a vytvorené šance boli kvalitnejšie. V prvom polčase to boli len pološance. Nedostali sme sa na maximum činností, ktoré sme potrebovali proti takémuto súperovi, ale sme radi aspoň za lepší druhý polčas. Teší nás výkon mladých hráčov, aký predviedli napríklad Jakub Valent alebo Matúš Majirský.“
Marián Žernovič, brankár a kapitán SR: „Zápas môžeme rozdeliť na dva polčasy. V prvom sme urobili dosť zbytočných chýb, ktoré Nemecko jednoducho trestá – či už vpredu, alebo vzadu. Majú kvalitu na to, aby nám neodpustili ani jednu chybu, čo v prvom polčase aj ukázali. V druhom to z nás trochu opadlo. Povedali sme si, že nemáme čo stratiť, keďže prvé dejstvo sme neodohrali dobre. Za druhý polčas si chalani zaslúžia klobúk dole, lebo sa skončil remízou a remizovať polčas proti vicemajstrom Európy je vynikajúci výsledok. Na to, či to oni trochu vypustili pri vedení o 12 gólov, sa dívať nemôžeme. Bolo tam veľmi veľa pozitívnych momentov, nevypustili sme ani jeden súboj a klobúk dole pred chlapcami.“
Matúš Majirský, krídelník SR: „Zápas bol, samozrejme, náročný. Nemci patria medzi najlepšiu štvorku v Európe. Hralo sa proti nim naozaj ťažko. Pre nás to bol v podstate hádzanársky sviatok, lebo proti takým súperom nehráme každý deň.“
Na európsky šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyri najlepšie mužstvá z tretích priečok. Okrem troch organizátorov má už istú účasť na šampionáte aj Dánsko ako obhajca titulu. Záverečný turnaj sa uskutoční od 13. do 30. januára 2028 v Madride, Valencii, Lisabone a Zürichu. Slováci štartovali na ME v ére samostatnosti štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.
kvalifikácia ME 2028 - 7. skupina:
SLOVENSKO - Nemecko 27:39 (12:24)
Najviac gólov Nemecka: Zerbe 7, Grgič 6, Golla 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Mitošinka, Koller - J. Valent 8, Petryčenko 1, Gagyi, Hajko 2, Petržela, Jurkovič 4, Dopjera 2, Moravčík 2, Smetánka 3, S. Valent, Mišových 3, Mikita, Majirský 2.
Rozhodovali: Brkič, Schmidhuber (obaja Rak.), 7m hody: 2/3 - 3/3, vylúčenia: 2:2.
SLOVENSKO - Nemecko 27:39 (12:24)
Najviac gólov Nemecka: Zerbe 7, Grgič 6, Golla 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Mitošinka, Koller - J. Valent 8, Petryčenko 1, Gagyi, Hajko 2, Petržela, Jurkovič 4, Dopjera 2, Moravčík 2, Smetánka 3, S. Valent, Mišových 3, Mikita, Majirský 2.
Rozhodovali: Brkič, Schmidhuber (obaja Rak.), 7m hody: 2/3 - 3/3, vylúčenia: 2:2.
Pred stretnutím sa dočkal pocty Žernovič, ktorému odovzdal cenu za najlepšieho brankára roka legendárny prešovský hádzanár Rudolf Horváth. Slováci držali v úvode so súperom krok, aj vďaka vylúčeniu Gollu, no tiež sa nechali oslabiť po faule Moravčíka a topfavorit odskočil po desiatich minútach do štvorgólového vedenia. Nemci si svoj náskok naďalej zvyšovali, presadzovali sa najmä po rýchlych protiútokoch. Spanilú jazdu vicemajstrov Európy zbrzdili presnými zásahmi Dopjera a Valent, no hostia viedli pred slovenským oddychovým časom v 19. minúte už o desať gólov. Zverenci kouča Wudtkeho viedli neskôr už o 14 presných zásahov, no Slováci stiahli manko úspešnejšou pasážou v závere prvého dejstva na 12:24.
Úvod druhej polhodiny sa niesol vo vyrovnanej réžii, dvadsať minút pred záverečným klaksónom bol rozdiel stále 12-gólový. Následne sa však ukázala nemecká efektivita či kvalita v bráne a hostia viedli opäť o 14 zásahov. Strely v záverečných minútach Slovákom vychádzali, no Nemci si uvedomovali bezpečnosť svojho náskoku a odniesli si z Prešova komfortné víťazstvo 39:27.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Jan Filip, tréner SR: „Gratulujem Nemcom k jasnému víťazstvu. Najmä v prvom polčase nám dali lekciu z toho, ako sa hrá moderná hádzaná. Uľahčili sme im to tým, že sme nemali energiu od začiatku – či už v obrannej, útočnej fáze, alebo v prechode a návrate. To bol dôvod vysokého rozdielu. V druhom polčase sme sa dokázali zdvihnúť, bola tam lepšia energia, dali sme viac gólov a vytvorené šance boli kvalitnejšie. V prvom polčase to boli len pološance. Nedostali sme sa na maximum činností, ktoré sme potrebovali proti takémuto súperovi, ale sme radi aspoň za lepší druhý polčas. Teší nás výkon mladých hráčov, aký predviedli napríklad Jakub Valent alebo Matúš Majirský.“
Marián Žernovič, brankár a kapitán SR: „Zápas môžeme rozdeliť na dva polčasy. V prvom sme urobili dosť zbytočných chýb, ktoré Nemecko jednoducho trestá – či už vpredu, alebo vzadu. Majú kvalitu na to, aby nám neodpustili ani jednu chybu, čo v prvom polčase aj ukázali. V druhom to z nás trochu opadlo. Povedali sme si, že nemáme čo stratiť, keďže prvé dejstvo sme neodohrali dobre. Za druhý polčas si chalani zaslúžia klobúk dole, lebo sa skončil remízou a remizovať polčas proti vicemajstrom Európy je vynikajúci výsledok. Na to, či to oni trochu vypustili pri vedení o 12 gólov, sa dívať nemôžeme. Bolo tam veľmi veľa pozitívnych momentov, nevypustili sme ani jeden súboj a klobúk dole pred chlapcami.“
Matúš Majirský, krídelník SR: „Zápas bol, samozrejme, náročný. Nemci patria medzi najlepšiu štvorku v Európe. Hralo sa proti nim naozaj ťažko. Pre nás to bol v podstate hádzanársky sviatok, lebo proti takým súperom nehráme každý deň.“
ďalší výsledok 2. kola:
Belgicko - Taliansko 20:24 (11:13)
tabuľka 7. skupiny:
1. Nemecko 2 2 0 0 81:59 4
2. Taliansko 2 2 0 0 58:52 4
3. Belgicko 2 0 0 2 52:66 0
4. Slovensko 2 0 0 2 59:73 0
ďalší program SR v kvalifikácii ME 2028:
10./11. marca 2027: Slovensko – Belgicko
13./14. marca 2027: Belgicko – Slovensko
5./6. mája 2027: Slovensko – Taliansko
9. mája 2027: Nemecko – Slovensko
Belgicko - Taliansko 20:24 (11:13)
tabuľka 7. skupiny:
1. Nemecko 2 2 0 0 81:59 4
2. Taliansko 2 2 0 0 58:52 4
3. Belgicko 2 0 0 2 52:66 0
4. Slovensko 2 0 0 2 59:73 0
ďalší program SR v kvalifikácii ME 2028:
10./11. marca 2027: Slovensko – Belgicko
13./14. marca 2027: Belgicko – Slovensko
5./6. mája 2027: Slovensko – Taliansko
9. mája 2027: Nemecko – Slovensko