Hádzanári prehrali v Euro Cupe s Chorvátskom 24:32

dohrávka 1. kola Euro Cupu:



Slovensko - Chorvátsko 24:32 (10:16)



/hralo sa vo Varaždine/



Zostava a góly SR: Žernovič, Paul - T. Urban 6/1, Hruščák, Mikita 1, Kalafut 4, Ďuriš 2, Briatka 1, Slaninka 2, Rečičár, Prokop 3, L. Urban 2, Macháč, Péchy 1, Kováčech 1, Bogár 1. Najviac gólov Chorvátska: Maraš, Mihič a Mandič po 5, Šebetič a Gadža po 4, Rozhodovali: Nožinovski, Načevski (obaja Sev. Maced.), vylúčenia: 2:1, 7m hody: 1/1 - 3/2

Varaždin 28. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v stredajšej dohrávke 1. kola Euro Cupu vo Varaždine s Chorvátskom 24:32. Po štyroch odohratých stretnutiach sú v tabuľke naďalej bez bodu na poslednej štvrtej priečke.Slováci boli v zápise vedení ako domáci tím, keďže sa so súperom dohodli na odohratí oboch vzájomných duelov na jeho pôde. Odveta je na programe vo štvrtok o 18.00 h opäť vo Varaždine. Chorváti v troch zápasoch nestratili ani bod.Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 istí účastníci budúcoročného európskeho šampionátu - Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME. Zverenci Petra Kukučku uzavrú účinkovanie v súťaži v sobotu 1. mája v Llírii pri Valencii proti domácemu Španielsku (21.00 h).Chorváti v úvode potvrdzovali úlohu jasného favorita, po dvoch presných zásahoch Mandiča viedli v 5. minúte už 5:1. Na druhej strane držal strelecký krok iba Tomáš Urban, jeho tretí gól za sebou znamenal v 8. minúte zníženie manka na 3:5. Brankár Žernovič na začiatku druhej desaťminútovky zlikvidoval sedmičku Čupiča a blysol sa aj ďalšími zákrokmi a jeho tím po štvorgólovej sérii vyrovnal v 20. minúte na 7:7. Chorváti si zobrali oddychový čas a vzápätí odskočili na rozdiel dvoch gólov, ale dvakrát za sebou kontroval krídelník Tomáš Urban a vďaka svojej šiestej úspešnej koncovke upravil v 23. minúte na 9:9.Koncovka prvého dejstva však vyznela jasne pre "šachovnicových", ktorí už do sirény inkasovali iba raz a sami skórovali sedemkrát. Do kabín išli za stavu 16:10 a vo vrecku mali rozhodujúci náskok. Takmer päť minút trvalo v druhom polčase Slovákom, aby sa strelecky presadili - Lukáš Urban v 35. minúte znížil na 11:18. V slovenskej bránke dostal v 42. minúte príležitosť aj Paul, ani on však nezabránil tomu, aby sa súper dostal o dve minúty neskôr prvýkrát do desaťgólového vedenia (24:14). Slováci v závere skóre ešte kozmeticky upravili, pripísali si však štvrtú výraznú prehru v súťaži.1. Maďarsko 4 3 0 1 125:101 62. Chorvátsko 3 3 0 0 94:79 63. Španielsko 3 1 0 2 87:81 24. Slovensko 4 0 0 4 83:128 0