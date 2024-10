Hádzanári Prešova neuspeli ani v druhom zápase EL so Schaffhausenom

Európska liga EHF - C-skupina, 2. kolo:



Tatran Prešov - Kadetten Schaffhausen 30:39 (15:23)



Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Mitošinka - Karlov a Monteiro po 9, Sako 5, Mitaľ 3, Hernandez 2, Hozman a Fenár po 1, Fech, Potnar, Polanský, Antl, Barros, Kimák Fejko, najviac gólov Kadetten: Bartók 9, Pietrasik a Maros po 6. Rozhodcovia: Ivanovič, Vujišič (obaja Č. Hora), TH: 3/3 - 4/3, vylúčení: 6:4, ŽK: Karlov - Meister, 2450 divákov.

tabuľka C-skupiny:



1. Kadetten 2 1 0 1 64:56 2



2. Limoges 1 1 0 0 31:24 2



3. Benfica 1 1 0 0 26:25 2



4. PREŠOV 2 0 0 2 54:70 0







zostávajúci program Tatrana Prešov v C-skupine EL EHF:



utorok, 22. októbra: Tatran - Benfica /20.45/



utorok, 29. októbra: Benfica - Prešov /18.45/



utorok, 19. novembra: Prešov - Limoges Handball /18.45/



utorok, 26. novembra: Kadetten Schaffhausen - Prešov /18.45/

Prešov 16. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali so švajčiarskym majstrom Kadetten Schaffhausen 30:39 v ich druhom zápase v C-skupinr Európskej ligy EHF. V domácom prostredí im nevyšla snaha o prvé body a sú na poslednom štvrtom mieste skupiny. Ďalší zápas v EL EHF odohrajú o týždeň v utorok 22. októbra doma proti Benfice Lisabon.Prešovčania sa v úvode zápasu viackrát dostali do tesného náskoku a pokračovali v tom aj po vyrovnaní hostí na 4:4 a 5:5. Gól Monteira v 16. minúte na 10:9 bol napokon posledný, ktorý znamenal náskok Tatrana. Hostia šnúrou štyroch gólov otočili na 10:13 a keďže Prešovčania si vybrali slabšiu pasáž za stavu 11:13, Schaffhausen ju využil na navýšenie náskoku na šesťgólový rozdiel (11:17). Ten do konca prvého polčasu ešte navýšili na 23:14, čo sa v druhom dejstve ukázalo ako priveľké sústo pre Tatran. Prešovčania odohrali herne vyrovnaný druhý polčas, ktorý prehrali iba o gól, no v súčte s výrazným mankom z prvej tridsaťminútovky to nestačilo na bodový zisk.