Hádzanári Prešova odohrajú dvojzápas proti UMFA Afturelding doma

Prešov 23. novembra (TASR) - Hádzanárov Tatrana Prešov čaká dvojzápas Európskeho pohára (EHF) na domácej palubovke. V 3. kole súťaže nastúpia 24. a 26. novembra proti islandskému tímu UMFA Afturelding. Prešov je dejisko oboch stretnutí po vzájomnej dohode.



Afturelding sa do EHF vrátil po šiestich rokoch. V druhom kole prebiehajúcej súťaže prekvapivo vyradil nórsky Naerbö IL, ktorý sa v prechádzajúcich dvoch ročníkoch dostal do finále. "Očakávam, že islandský tím príde pripravený a bude bojovať o každý centimeter na ihrisku. Tamojšia liga je na vysokej úrovni a isto hrajú kvalitnejšie zápasy, ako my v našej. To znamená, že sa tomu musíme prispôsobiť. Myslím si, že rozhodne to, koľko sa nám podarí dať rýchlych a ľahkých gólov. Ak sa nám podarí hrať našu hru a budeme v tom úspešní, tak máme šancu postúpiť," uviedol tréner úradujúcich slovenských vicemajstrov Pavol Jano pre klubový web.



Na súpiske hosťujúceho tímu sa nachádzajú iba dvaja legionári. "Veľmi veľa hrajú 7 na 6 a na to sa musíme pripraviť. Ale zažili sme to aj v našej lige, hoci nie v takej kvalite. Modra proti nám hrala takto skoro 40 minút. My tento systém zatiaľ nehráme, lebo si myslím, že to treba najprv poriadne natrénovať. Nie som zástancom toho, aby sme dostávali góly do prázdnej brány,“ dodal Jano. Kouč by mal mať k dispozícii kompletný káder.



"Vieme, že od Islanďanov môžeme čakať silovejšiu hru. Sú dobre fyzicky vybavení. Majú dobrú ľavú spojku, ktorá to dokáže "dvihnúť" aj z 12 metrov, takže na to sa určite musíme pripraviť. Majú tiež dobré ľavé ukrajinské krídlo a aj ostatní sú veľmi šikovní. Je to hádzanársky kvalitné mužstvo a nebude to nič ľahké. Uvidíme, čo nám ešte ukáže videoanalýza, po ktorej budeme trochu múdrejší," uviedol asistent kapitána Lukáš Urban.