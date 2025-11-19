< sekcia Šport
Hádzanári Prešova prehral v 4. kole na palubovke Fredericie 30:38
V utorok 25. novembra sa Tatran predstaví na pôde švédskeho Sävehofu. Boje v skupine zakončí pred vlastnými priaznivcami, keď 2. decembra privíta favorizovaný nemecký Hannover.
Fredericia 18. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo štvrtom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. Na palubovke dánskeho klubu HK Fredericia prehrali 30:38 a v tabuľke tak majú naďalej jediný bod.
Európska liga EHF - G-skupina, 4. kolo:
HK Fredericia - Tatran Prešov 38:30 (17:14)
Najviac gólov: Mossestad 9, Ljungquist a Palmer po 8 - Dobrkovič 8, Bogdanič 6, Urban 5. Rozhodcovia: Sirbu, Serdiuc (obaja Mold.), vylúčení: 4:4
výsledok druhého zápasu:
Sävehof - Hannover 28:30 (13:13)
tabuľka G-skupiny:
1. Hannover 4 4 0 0 128:110 8
2. Fredericia 4 2 1 1 140:117 5
3. Sävehof 4 0 2 2 112:116 2
4. PREŠOV 4 0 1 3 115:142 1
ďalší program Prešova v G-skupine Európskej ligy EHF
utorok 25. novembra, 18.45 h: Sävehof - TATRAN PREŠOV
utorok 2. decembra, 18.45 h: TATRAN PREŠOV - Hannover-Burgdorf
