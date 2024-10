Hádzanári Prešova vstúpil do EL prehrou s domácim Limoges 24:31

EL EHF, C-skupina, 1. kolo:



Limoges Handball - Tatran Prešov 31:24 (15:12)



Najviac gólov Limoges: Azuke Saizar 7, Kusan 5, Guillaume 4, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Mitošinka - Hernandez 9, Sako 4, Karlov, Hozman, Antl a Barros po 2, Potnar, Fenár, Monteiro po 1, Mitaľ, Fech, Kimák Fejko. Rozhodcovia: D. Lončar, Z. Lončar (obaja Chorv.), TH: 3/6 - 3/3, vylúčení: 4:3, ŽK: 0:1

ďalší výsledok C-skupiny:



Kadetten Schaffhausen - Benfica Lisabon 25:26 (12:15)



tabuľka:



1. Limoges 1 1 0 0 31:34 2



2. Benfica 1 1 0 0 26:25 2



3. Kadetten 1 0 0 1 25:26 0



4. PREŠOV 1 0 0 1 24:31 0



Limoges 8. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali na palubovke francúzskeho tímu Limoges Handball 24:31 vo svojom úvodnom zápase C-skupiny Európskej ligy EHF. Najlepším strelcom zápasu bol s deviatimi gólmi prešovský krídelník Pavel Caballero Hernandez. Tatran odohrá ďalší duel v EL EHF v utorok 15. októbra na domácej palubovke proti švajčiarskemu tímu Kadetten Schaffhausen.Prešovčania v úvode viedli 3:1, no potom sa domáci naštartovali a do konca prvého polčasu si udržiavali náskok. Tatranu sa v druhom dejstve nedarilo sťahovať manko na súpera, naopak, ten sa postupne dostal do pohodlného vedenia a napokon triumfoval sedemgólovým rozdielom.