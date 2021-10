Hádzanári Prešova vstúpil do ligy víťazstvom nad CD Bidasoa Irun

Európska hádzanárska liga, 1. kolo:



Tatran Prešov - CD Bidasoa Irun 27:25 (12:12)



Zostava a góly Tatrana: Colodeti 1, Leben - Lopez Garcia 6, Pacheco 5, de Souza 4, Hernandez 4, Rábek 3, Rečičár 1, Kasatkin 1, Michalka 1, Fech 1, Santos K. Radčenko, A. Radčenko, Kravčák, Kuran, najviac gólov CD Bidasoa Irun: Aguinagalde 5, Renaud-David 3, Ugarte Corstes 3, Rozhodovali: Horváth, Marton (obaja Maď.), TH: 12:8 - 2:1, vylúčení: 4:3 na 2 min., 350 divákov.

hlas (zdroj: Sport2):



Marcos Colodeti, brankár Tatrana Prešov: "Dnes mi veľmi pomohla defenzíva. Ďakujem tímu aj divákom. Nechali sme na ihrisku srdce a to bolo dôležité. Verím, že nás to povzbudí aj do ďalších zápasov. Toto bol veľmi ťažký súper, o ktorom sme vedeli, že má v tíme výborných hráčov. Sme nesmierne šťastní z tohto víťazstva."



ďalšie výsledky A-skupiny:



Füchse Berlín - Toulouse 32:30 (15:12)



Pfadi Winterthur - Wisla Plock 23:35 (11:18)



tabuľka A-skupiny:



1. Wisla Plock 1 1 0 0 35:23 2



2. Füchse Berlín 1 1 0 0 32:30 2



3. TATRAN PREŠOV 1 1 0 0 27:25 2



4. Toulouse 1 0 0 1 30:32 0



5. CD Bidasoa Irun 1 0 0 1 25:27 0



6. Pfadi Winterthur 1 0 0 1 23:35 0

Prešov 20. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili do svojej druhej sezóny v Európskej lige víťazstvom. Na domácej palubovke si v zápase základnej A-skupiny poradili s vicemajstrom španielskej ligy CD Bidasoa Irun 27:25. Ďalší zápas odohrajú v utorok 26. októbra na palubovke nemeckého tímu Füchse Berlín.Tatran síce gólom Hernandeza viedol 1:0, ale lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí si viackrát vypracovali náskok. Prešovčania až do 26. minúty doťahovali manko súpera, Pacheco ich nakrátko poslal do vedenia (10:9), no vyrovnaný prvý polčas sa napokon skončil nerozhodne - 12:12.Prešovčania mali skvelý vstup do druhého dejstva, keď zásluhou výborných zákrokov brankára Colodetiho a efektívnej ofenzívy zaznamenali šnúru šiestich gólov a odskočili na 18:12. Hostia sa však nevzdali a postupne ukrajovali z manka. V 49. minúte Cavero Echepare upravil na rozdiel jediného gólu (20:19), ale domáci napokon nedovolili súperovi vyrovnať. V dôležitých momentoch ich podržal Colodeti a dramatický záver zvládli aj vďaka sedmičke Rábeka, ktorý zvýšili na rozdiel dvoch gólov (26:24).