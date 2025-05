Hádzanári Prešova zdolali Považskú Bystricu

Niké Handball extraliga - play off



finále - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:



Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 32:24 (17:12)



Najviac gólov: Hozman 6, Kravčák a Antl po 5 - Hlinka 6, Bystrický a Jurák po 4. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7m: 1/1 - 1/1, vylúčení: 7:3, 1898 divákov.



/stav série: 2:1/



Prešov 24. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa ujali vo finálovej sérii play off Niké Handball extraligy vedenia 2:1. V treťom dueli zdolali Považskú Bystricu 32:24. Finále sa hrá na tri víťazstvá.Domáci otočili v úvodnom dejstve z 2:4 na 7:2 vďaka piatim gólom za sebou, z ktorých dva vsietil Marco Antl. Päťgólový náskok si udržali až do polčasu. Po prestávke ho postupne navyšovali a hosťom nepomohol ani oddychový čas v 36. minúte za stavu 23:15. Osemgólový rozdiel si Tatran udržal až do konca stretnutia.Tretí zápas je na programe v stredu 28. mája o 19.00 h v Považskej Bystrici.