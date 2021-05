Hádzanári Prešova zvíťazili v 1. finále nad Považskou Bystricou

Niké Handball Extraliga, finále, 1. zápas:

Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 23:20 (11:13)

Zostavy a góly:

Tatran Prešov: Čupryna, Colodeti - Ondrejčák, Rábek 6, Santos 3, Pacheco 6, Fech, Linhares 3, Rečičár, Kravčák, Fižuleto, Grzentič, Hernandez 3, Carapkin 2.

MŠK Považská Bystrica: Dobroň, Kovačin - Sloboda, Bystrický, Ivanycja 5, Maliar, Burnazovič 1, Petričenko 2, Jurák 1, Briatka 3, Štefina 1, Zábavčík, Vallo 7, Kvaššay, Valášek, Gardian. Rozhodovali: Daňo, Sabol, TH: 6/4 - 2/1, ŽK: 1:2, vylúčení: 3:9.

/stav série: 1:0/

Prešov 8. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 1. finálovom zápase play off Niké Handball Extraligy nad MŠK Považská Bystrica 23:20. Hostia v zápase dlho vzdorovali favoritovi, ktorému však vyšiel záver stretnutia. V sérii hranej na tri víťazstvá sa Prešovčania ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v stredu 12. mája v Považskej Bystrici.Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí sa od úvodu dostali do tesného náskoku. V 12. minúte viedli po góle Valla 6:4. Favorizovaných Prešovčanov dlho trápili pozornou defenzívou a po góle Štefinu v závere prvého polčasu krátko viedli aj o tri góly (10:13). Úvod druhého dejstva však vyšiel Tatranu a zo stavu 12:13 otočil na 16:14. Tímy však naďalej predvádzali vyrovnanú hádzanú a hostia sa snažili o zvrat v zápase. Prešovčania si však postrážili tesný náskok aj zásluhou brankára Čuprynu, ktorý v 58. zmaril Briatkovu sedmičku.