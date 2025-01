Hádzanári Slovenska nestačili na záver v Castellóne ani na Egypt

turnaj Torneo Internacional de Espaňa 2025



o 6. miesto:



SLOVENSKO - Egypt 24:39 (12:19)

ďalší program turnaja:



sobota 11. januára:



o 3. miesto:



19.00 Argentína - Rumunsko



finále:



21.00 Španielsko - Nórsko

Castellón 11. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska nestačili vo svojom záverečnom dueli na medzinárodnom turnaji v španielskom meste Castellón na Egypt a podľahli mu 24:39. Na podujatí tak prehrali všetky tri duely a obsadili posledné šieste miesto.Tím pod vedením trénera Fernanda Guricha prehrával v polčase o sedem gólov v pomere 12:19, v druhom dejstve mali Egypťania gólovo ešte viac navrch. Slováci predviedli v piatok sympatický výkon proti jednoznačnému favoritovi zo Španielska (30:34), ktorý uznal po stretnutí kvalitu súpera. Zároveň však v sobotu prehrali po šiesty raz v sérii a na jar ich čaká pokračovanie kvalifikácie ME. Tú začali prehrami na palubovke Maďarska (32:37) aj proti Čiernej Hore (35:38).Slováci mali v Castellóne pôvodne nastúpiť proti Rumunsku a v boji o tretie miesto by sa stretla Argentína a Egypt. Tieto tímy však čaká už v stredu konfrontácia na MS a do prípravy chceli iných súperov. Rumuni tak nastúpili proti Argentíne o 19.00 h a vo finále o 21.00 h sa stretli Španieli s Nórskom.