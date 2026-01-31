< sekcia Šport
Hádzanári Slovenska v prípade postupu vyzvú Severné Macedónsko
Slovákov čakajú dva súboje s Ukrajinou v druhej fáze kvalifikácie MS v termíne od 18. až 22. marca.
Autor TASR
Herning 31. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v prípade postupu cez Ukrajinu stretnú v baráži o postup na MS 2027 v májovom dvojzápase so Severným Macedónskom. Rozhodol o tom sobotný žreb v dánskom Herningu, Slováci pred ním figurovali medzi nenasadenými tímami.
Slovákov čakajú dva súboje s Ukrajinou v druhej fáze kvalifikácie MS v termíne od 18. až 22. marca. Prvý zápas majú podľa žrebu odohrať na palubovke súpera (neutrálnej pôde), odvetu doma. Ak sa im podarí postúpiť do baráže, proti Severnému Macedónsku nastúpia v dňoch od 13. do 17. mája, rovnako systémom doma a vonku. Prvý zápas by zverenci trénera Fernanda Guricha odohrali vonku a druhý doma. Slováci na prebiehajúcich ME neštartovali, Macedónci obsadili konečnú 14. priečku. V skupine obsadili nepostupovú tretiu pozíciu s tromi bodmi po prehre s Dánskom 24:36, remíze s Portugalskom 29:29 a výhre nad Rumunskom 24:23.
Svetový šampionát sa bude hrať od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na prebiehajúcich ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko. Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí.
žreb baráže o MS 2027:
Severné Macedónsko - Ukrajina/SLOVENSKO
Bosna a Hercegovina/Kosovo - Faerské ostrovy
Česko - Francúzsko
Švajčiarsko - Taliansko
Fínsko/Čierna Hora - Slovinsko
Srbsko/Litva - Maďarsko
Španielsko - Gruzínsko/Izrael
Grécko/Belgicko - Holandsko
Nórsko - Turecko/Rumunsko
Rakúsko - Poľsko/Lotyšsko
