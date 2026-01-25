< sekcia Šport
Hádzanári Slovinska zvíťazili nad Maďarsko 35:32
V II. skupine hlavnej fázy tak majú po treťom stretnutí na konte druhé víťazstvo a zostávajú v hre o postup do semifinále.
Autor TASR
Malmö 25. januára (TASR) - Hádzanári Slovinska zvíťazili v nedeľnom stretnutí majstrovstiev Európy vo švédskom Malmö nad Maďarskom 35:32 (15:17). V II. skupine hlavnej fázy tak majú po treťom stretnutí na konte druhé víťazstvo a zostávajú v hre o postup do semifinále.
