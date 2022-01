Hádzanári Španielska tesne zdolali Poľsko a postúpili do semifinále

II. skupina (Bratislava):



Poľsko - Španielsko 27:28 (13:14)



Najviac gólov: Moryto 6, Przytula, Daszek a Jedraszczyk po 5 - Sole, Casado a Gomez po 4







tabuľka:



1. Španielsko 5 4 0 1 138:130 8*



2. Nórsko 4 3 0 1 119:100 6



-----------------------------------



3. Švédsko 4 3 0 1 110:94 6



4. Rusko 4 1 1 2 100:106 3



5. Nemecko 4 1 0 3 97:105 2



6. Poľsko 5 0 1 4 128:157 1



/* - postup do semifinále/







Ďalší utorkový program záverečného kola v II. skupine:



18.00 Nemecko - Rusko



20.30 Švédsko - Nórsko



Bratislava 25. januára (TASR) - Hádzanári Španielska postúpili šiestykrát za sebou do semifinále ME. Obhajcovia titulu z rokov 2018 i 2020 si na prebiehajúcom šampionáte na Slovensku a v Maďarsku definitívne zabezpečili miestenku medzi elitným kvartetom utorkovým triumfom 28:27 nad Poľskom. Na čele bratislavskej II. skupiny majú osem bodov, o druhom postupujúcom rozhodne večerný priamy súboj medzi Švédskom a Nórskom. Švédi potrebujú víťazstvo.Španieli nechýbali v semifinále európskeho šampionátu ani raz od roku 2012. Proti Poliakom, ktorým pre koronavírus chýbali Mateusz Kornecki, Szymon Sičko, Melwin Beckman i Lukasz Wich, sa očakával ich povinný triumf, no priebeh to dlho nepotvrdzoval. Španieli síce viedli po necelých desiatich minútach hry 6:2, no outsider dokázal vyrovnať na 8:8 a v polčasovej prestávke prehrával iba o gól 13:14. Poľsko na začiatku druhého polčasu vyrovnalo, potom si však ich súper konštantne udržiaval dvoj až trojgólový náskok. V závere sa poľský tím dostal k súperovi na rozdiel jediného gólu (27:28), no triumf Španielov v poslednej minúte zachránil dvoma skvelými zákrokmi brankár Rodrigo Corrales a jeho tím bude v Budapešti bojovať o medaily.Nemci poskočili na 4. priečku konečnej tabuľky, keď zdolali Rusko po dráme 30:29 a prerušili šnúru troch prehier. Pre ďalšie prípady koronavírusu mohol nemecký kouč počítať iba s trinástimi hráčmi, napriek tomu aj vďaka presným zásahom Johannesa Gollu boli jeho zverenci od začiatku dominantní. Súpera nepustili v prvom dejstve ani raz do vedenia a polčas vyhrali o štyri góly 16:12. Rusi v druhom vyrovnali na 21:21 a dostali sa aj do tesného náskoku, v poslednej minúte však o triumfe Nemcov rozhodol Patrick Zieker. Rusi skončili v skupine na piatej pozícii pred Poľskom.Už v pondelok si majstri sveta Dáni ako prvý tím zabezpečili účasť v semifinále z budapeštianskej I. skupiny. O druhom postupujúcom sa rozhodne v stredu medzi Francúzskom a Islandom.