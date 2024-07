hádzaná muži - zápasy v skupinách:



A-skupina:



Španielsko - Slovinsko 25:22 (8:11)







B-skupina:



Maďarsko - Egypt 32:35 (15:19)

Paríž 27. júla (TASR) - Hádzanári Španielska úspešne vstúpili do olympijského turnaja v Paríži. Obhajcovia bronzových medailí z Tokia vyhrali v úvodnom stretnutí základnej A-skupiny nad Slovinskom 25:22, keď v polčase ešte prehrávali o tri góly. Maďarsko podľahli v "béčku" Egyptu 32:35.Dvanásť tímov na olympijskom turnaji je rozdelených do dvoch šesťčlenných skupín. Štyri najlepšie tímy z oboch postúpia do štvrťfinále.