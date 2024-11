Hádzanári SR čakajú v Košiciach silného súpera aj skvelú atmosféru

Košice 8. novembra (TASR) - Nedeľňajší zápas slovenských hádzanárov proti Čiernej Hore bude nielen o reprezentačnej rozlúčke Teodora Paula a Tomáša Urbana, ale najmä o snahe získať dôležité body do tabuľky kvalifikácie ME 2026. V domácom prostredí košickej Steel arény sa pokúsia nadviazať na sľubný výkon zo stredajšieho zápasu v Maďarsku, v ktorom najväčšiemu favoritovi skupiny podľahli o päť gólov 32:37. Podľa asistenta trénera Rastislava Jedináka bude dôležité držať sa stanoveného plánu a využiť energiu, ktorú tím získa od fanúšikov.



Urban sledoval duel v Maďarsku iba z tribúny, keďže mu ešte zdravotný stav nedovolil štart. O výkone spoluhráčov si vytvoril obraz z nadhľadu: "Odohrali sme dobrých 60 minút, no spravili sme jednoduché chyby, ktoré nás stáli lepší výsledok. Čierna Hora má nového trénera a aj iný obranný systém. My budeme potrebovať dobrú prvú aj druhú vlnu v ofenzíve. Zároveň sa musíme vyvarovať jednoduchých chýb," upozornil Urban. On, rovnako ako brankár Teodor Paul, už dávnejšie avizovali, že duel v Košiciach bude posledný v ich reprezentačnej kariére. Bodku za ňou dajú v rodnom meste a veria, že na rozlúčku budú mať pozitívne spomienky aj vďaka víťazstvu. Pre Urbana zároveň pôjde o súťažný zápas po dlhšom čase, keďže ho limitovalo zranenie. "Robím všetko pre to, aby som mohol odohrať zápas v čo najlepšom zdravotnom stave. Nepôjde iba o našu rozlúčku, ale najmä o kvalifikačný zápas a dôležité body. Postupne sa cítim čoraz lepšie a verím, že v nedeľu to už bude v poriadku a pomôžem tímu. Dostal som veľa žiadostí s prosbou o vstupenky. Verím, že príde čo najviac divákov a že nás budú podporovať celých 60 minút, pretože to pre nás môže byť aj rozhodujúci zápas v skupine," poznamenal Urban.



Slováci neboli favorit proti Maďarsku a podľa skúsenej spojky Ľubomíra Ďuriša ním nebudú ani proti Čiernej Hore: "Tento súper na tom kvalitatívne nie je až tak dobre ako Maďari, ale aj tak bude favorit. Veľmi sa tešíme na atmosféru, tá bola v Košiciach vždy vynikajúca. Dúfam, že si to všetci užijeme a spravíme našim dvom spoluhráčom príjemnú rozlúčku."



Slovenskí reprezentanti sa do Košíc presunuli po zápase v Maďarsku a niekoľko dní prípravy využili aj na analýzu zápasu Čiernej Hory s Fínskom. Severania v ňom prehrali s favoritom zápasu iba o gól - 28:29. "Vôbec to nie je prekvapujúce, keď vidíme, ako sa vyvíja fínska hádzaná. Fíni hrali dobre najmä v systéme sedem na šesť. Ťažili aj z toho, že sú zohraní," poznamenal Rastislav Jedinák, ktorý verí, že Slováci zužitkujú domáce prostredie. "Atmosféra môže tímu pomôcť. Budeme potrebovať divákov, aby nám pomohli k dobrému výsledku. Máme plán, ktorého sa chceme držať," zdôraznil Jedinák, ktorý verí, že Paul s Urbanom si rozmyslia svoje rozhodnutie skončiť s reprezentáciou. "Želáme si, aby sa nelúčili. Odovzdávajú nám svoje skúsenosti a aj teraz na poradách bolo vidieť, že majú čo dať mladším hráčom," vysvetlil Jedinák.