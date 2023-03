Hádzanári SR chcú odčiniť prehru z Fínska, Ďuriš: Ideme ďalej

Vantaa 10. marca (TASR) - Slovenská hádzanári nedokázali uspieť ani vo svojom treťom zápase v druhej fáze kvalifikácie ME 2024. Na palubovke Fínska prehrali 27:30 a stále čakajú na prvé body. Podľa kapitána Ľubomíra Ďuriša musí tím zabudnúť na tento duel a poriadne sa pripraviť na nedeľu, keď nastúpi proti rovnakému súperovi v Hlohovci.



Slováci sú v tabuľke štvorčlennej 2. skupiny na poslednom mieste, ale majú ešte pred sebou tri zápasy, z toho dva doma. "Ku chalanom nemôžem byť kritický, lebo urobili všetko, čo sme mali v pláne. Bohužiaľ to nevyšlo. Musíme sa pozerať dopredu, zápas si rozanalyzujeme a pripravíme sa na odvetu," uviedol tréner Fernando Gurich pre slovakhandball.sk



Fíni síce prehrávali po prvom polčase 11:13, ale severský tím sa mohol spoľahnúť na svoje opory. Max a Robin Granlundovci zaznamenali dokopy 14 gólov a ukončili čakanie na víťazstvo v tejto fáze kvalifikácie bojov o ME, z ktorého sa naposledy tešili v roku 2016. "Rozstrieľali nás dvaja hráči a doplatili sme aj na technické chyby, z ktorých oni ťahali prvú i druhú vlnu," povedal brankár Marián Žernovič, ktorý viacerými zákrokmi podržal Slovákov v hre o víťazstvo.



Tím Guricha má stále šanca obsadiť v 2. skupine tretiu priečku. Práve z tejto pozície postúpia štyri najlepšie tímy z ôsmich kvalifikačných skupín na najbližšie ME v Nemecku. V nedeľu od 16.00 h v Hlohovci však Slováci potrebujú zvíťaziť a aby mali lepšie vzájomné zápasy s Fínmi, tak najlepšie o viac ako tri góly.



"Na stretnutie vo fínskom meste Vantaa musíme zabudnúť. Pripravíme sa na domáci zápas. Ideme ďalej," skonštatoval Ďuriš. K mužstvu by sa mal pripojiť aj Andrej Sloboda, ktorý ako jediný z 18-členného kádra necestoval do Fínska.