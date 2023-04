Hádzanári SR prehrali v Srbsku 26:37 a na šampionát nepostúpili

Kvalifikácia ME 2024 - druhá fáza, 2. skupina:



Srbsko - Slovensko 37:26 (19:13)



Najviac gólov Srbska: Radivojevič, Ilič a Pechmalbec po 6.



Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - T. Urban 7, Hlinka, Briatka 3, Péchy 2, Prokop 3, Mišových, Macháč 3, Sloboda 1, Hajko, Moravčík, Smetánka 2, Slaninka 3, Mikita, Fenár 2.



Rozhodovali: Černavskis, Bogdanovs (obaja Lot.), vylúčenia: 2:2, 7m hody: 4/2 - 6/5



výsledok ďalšieho zápasu 2. skupiny:



Nórsko - Fínsko 32:23 (15:12)

konečná tabuľka:



1. Nórsko 6 5 0 1 197:144 10



2. Srbsko 6 5 0 1 178:159 10



----------------------------------------



3. SLOVENSKO 6 1 0 5 155:190 2



4. Fínsko 6 1 0 5 153:190 2





Novi Sad 30. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári nepostúpili na ME 2024 v Nemecku. Vo svojom záverečnom dueli druhej fázy kvalifikácie prehrali na palubovke favorizovaného Srbska 26:37 a v tabuľke 2. skupiny obsadili tretie miesto. Vzhľadom na nulu na konte bodov a výrazne nepriaznivé skóre v súbojoch s prvými dvoma tímami skupiny sa nedostali ani medzi kvarteto postupujúcich tímov z tretích priečok.Zverenci trénera Fernanda Guricha získali v kvalifikácii v šiestich stretnutiach iba dva body za domáce víťazstvo nad Fínskom 32:25. Neuspeli tak už vo svojej jedenástej kvalifikácii na vrcholné podujatie v sérii. Slováci štartovali na predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2022 ako spoluorganizátor a obsadili konečné 18. miesto. Z 2. skupiny si priamy postup na ME zabezpečili prvé dva tímy tabuľky Nórsko a Srbsko.Slováci odštartovali katastrofálne a po piatich minútach prehrávali 0:5. Kouč hostí Gurich si zobral oddychový čas, ale útočnú lavínu súpera nedokázal zastaviť. Srbi zvyšovali svoj náskok až na rozdiel deviatich gólov 12:3 v 13. minúte. Až potom sa "prebrala" aj slovenská ekipa, dve premenené sedmičky Urbana a zásahy Slaninku s Fenárom znamenali štvorgólovú šnúru a skresanie manka na 7:12. Do kabín išli napokon Slováci so šesťgólovým mankom. V druhom polčase potrebovali čo najviac ukrojiť z náskoku favorita, aby živili aspoň teoretickú šancu na postup vďaka skóre, ale v 37. minúte už prehrávali o osem gólov (16:24). Briatka po sólovom úniku znížil o tri minúty neskôr na 19:25, ale bližšie sa už hostia k súperovi nedostali. Srbi v záverečnej štvrťhodine úplne ovládli hru a svoj náskok zvýraznili na konečný 11-gólový rozdiel.