Hádzanári SR proti Fínsku s okliešteným kádrom, Ďuriš: Nebude to ľahké

Nominácia Slovenska na kvalifikačné zápasy ME 2026 proti Fínsku:



brankári: Marián Žernovič (MŠK Považská Bystrica), Igor Čupryna, Matúš Mitošinka (obaja Tatran Prešov),



pivoti: Marek Páleš (HK Bojnice), Jakub Tóth (SKKP Handball Brno), Matúš Moravčík (HK Dukla Praha)



spojky: Ľubomír Ďuriš, Andrej Sloboda, Marek Hlinka (všetci MŠK Považská Bystrica), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Marko Jurkovič (BM Torrelavega), Mikuláš Kucsera (HC Zubří),



krídelníci: Juraj Briatka (HK Bojnice), Marco Antl, Erik Fenár (obaja Tatran Prešov), Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer HV)







tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny ME 2026:



1. Maďarsko 2 2 0 0 69:55 4



2. Čierna Hora 2 2 0 0 67:63 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 67:75 0



4. Fínsko 2 0 0 2 51:61 0







Ďalší program slovenskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2026:



13. marca 2025: Fínsko – Slovensko (Vantaa, 17.15 h)



16. marca 2025: Slovensko – Fínsko (Hlohovec, 16.00 h)



7. mája 2025: Slovensko – Maďarsko (Prešov, 18.00 h)



11. mája 2025: Čierna Hora – Slovensko (Bar, 18.00 h)

Šamorín 11. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári sa od nedele pripravujú v Šamoríne na dva tohtotýždňové duely kvalifikácie ME 2026 proti Fínsku. Vo štvrtok sa najskôr predstavia na palubovke súpera v meste Vantaa, v nedeľu severský tím privítajú na svojej palubovke v Hlohovci (16.00 h). Oba tímy chcú získať svoje prvé body do tabuľky 2. skupiny.Slováci sú v tabuľke priebežne na tretej priečke o skóre pred Fínmi, keď oba doterajšie zápasy s favoritmi skupiny prehrali - v Maďarsku 32:37 a doma s Čiernou Horou 35:38. Do súbojov s Fínmi tak pôjdu s imperatívom bodového zisku, ak chcú zostať v hre o postup na európsky šampionát. Miestenku na ME v Dánsku, Nórsku a Švédsku si vybojujú prvé dva tímy zo skupiny a štyri krajiny z tabuľky tímov na tretích priečkach.Trénerovi národného tímu Fernandovi Gurichovi skrížili plány zranenia, z pôvodnej nominácie tak vypadlo viacero hráčov vrátane Jakuba Prokopa. Ľavá spojka španielskej Torrelavegy nemá stále úplne v poriadku zranený kĺb na nohe a hoci samotný hráč chcel na zraz prísť, prioritou zostalo dať sa zdravotne do poriadku. Okrem Prokopa chýbajú dlhodobo zranená spojka Lukáš Urban, po operácii kolena pivot Šimon Macháč, zdravotné problémy má aj ďalší pivot Jakub Petržela, spojka Marek Hniďák a krídelník Damián Mitaľ. Pre svalové zranenie napokon minimálne na prvý zápas vypadol aj Martin Potisk, jeho štart v odvete v Hlohovci je otázny. Po operácii kolena sa do tímu naopak vrátil brankár Igor Čupryna.," je si vedomý kouč Gurich. Fínov dobre pozná, keďže jeho zverenci s nimi hrali aj pred dvoma rokmi v neúspešnej kvalifikácii ME 2024. Vonku s týmto súperom prehrali 27:30, doma potom uspeli 32:25. "," uviedol Gurich.Na plné tribúny v Hlohovci sa teší aj kapitán Ľubomír Ďuriš, ktorý v drese tamojšej Sporty v minulosti pôsobil. "," tvrdí slovenský kapitán. K súperovi povedal: "Fínov poznáme, je to súper z našej 'váhovej' kategórie. Za posledné roky urobili veľký progres, čo sme videli aj v minulých kvalifikačných zápasoch, takže to nebude nič ľahké. My sa musíme pozerať predovšetkým na našu hru, dodržiavať systém a hrať zodpovedne. Najlepšie by pre nás boli dve víťazstvá, ale zasa nie sme v pozícii, že by sme si mohli povedať, že to zvládneme o 5-10 gólov," povedal Ďuriš.Brankár Marián Žernovič sa na reprezentačný zraz tešil: "."