Hádzanári SR sa v prípade postupu do baráže o MS stretnú s Poľskom

žreb baráže MS 2025 (2. kolo II. fázy kvalifikácie)



/na dva zápasy od 8. do 12. mája 2024/:



Poľsko - víťaz SLOVENSKO/Izrael



víťaz Fínsko/Litva - Maďarsko



víťaz Belgicko/Taliansko - Čierna Hora



Grécko - Holandsko



Rumunsko - Česko



Španielsko - Srbsko



Faerské ostrovy - Severné Macedónsko



Slovinsko - Švajčiarsko



Portugalsko - Bosna a Hercegovina



Island - víťaz Estónsko/Ukrajina



Gruzínsko - Rakúsko

Kolín 27. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska sa v prípade postupu do baráže o postup na MS 2025 stretnú s Poľskom. Rozhodol o tom sobotný žreb druhého kola II. fázy kvalifikácie v nemeckom Kolíne. Slovákov čaká v marci v prvom kole druhej fázy dvojzápas s Izraelom, baráž rovnako systémom doma-vonku je potom na programe v máji tohto roka.Dvojička Slovensko/Izrael figurovala pred žrebom v druhom výkonnostnom koši a bolo isté, že súperom bude jeden z účastníkov prebiehajúcich ME v Nemecku. Poliaci na ňom nepostúpili zo základnej skupiny a obsadili celkove 16. miesto. Na MS získali striebro v roku 2007 a trikrát bronz (1982, 2009, 2015). Na OH 2016 sa dostali do semifinále. Slováci sa s Poľskom stretli nedávno na turnaji v španielskom meste Granollers a utrpeli hladkú prehru 20:38." uviedok hlavný kouč mužov SR Fernando Gurich pre portál slovakhandball.sk.Poliaci sú so žrebom spokojní. "" reagoval poľský kormidelník Marcin Lijewski. "Svetový šampionát sa na prelome januára a februára budúceho roka uskutoční v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku a okrem organizátorov na ňom majú istú účasť aj tri tímy vďaka postupu do semifinále terajších ME - Francúzsko, Nemecko a Švédsko. O zvyšných 11 miestenkách pre európsky kontinent sa rozhodne v baráži.Zverenci trénera Fernanda Guricha sa do druhej kvalifikačnej fázy dostali cez Kosovo, keď doma v Považskej Bystrici vyhrali 33:23 a odvetu na pôde súpera prehrali 25:28. S Izraelom sa stretnú najskôr doma (13. marca v Topoľčanoch), druhý zápas je na na programe 16./17. marca. Slováci naposledy štartovali na MS v roku 2011 vo Švédsku, kde obsadili 17. miesto.