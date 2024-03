Hádzanári SR sú pred žrebom kvalifikácie ME v treťom výkonnostnom koši

Nasadenie tímov do košov pred žrebom kvalifikácie ME 2026 v hádzanej mužov:



1. kôš: Nemecko, Španielsko, Maďarsko, Chorvátsko, Island, Slovinsko, Portugalsko, Holandsko



2. kôš: Rakúsko, Čierna Hora, Srbsko, Poľsko, Česko, Severné Macedónsko, Faerské ostrovy, Grécko



3. kôš: Bosna a Hercegovina, SLOVENSKO, Belgicko, Švajčiarsko, Rumunsko, Litva, Ukrajina, Taliansko



4. kôš: Fínsko, Izrael, Estónsko, Gruzínsko, Turecko, Luxembursko, Kosovo, Lotyšsko







Termíny kvalifikácie:



1. kolo: streda - štvrtok 6./7. novembra 2024



2. kolo: sobota - nedeľa 9./10. novembra 2024



3. kolo: streda - štvrtok 12./12. marca 2025



4. kolo: sobota - nedeľa 15./16. marca 2025



5. kolo: streda - štvrtok 7./8. mája 2025



6. kolo: nedeľa 11. mája 2025 o 18.00 h (jednotný začiatok)

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári figurujú pred žrebom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2026 v treťom výkonnostnom koši. Spolu s nimi sú v ňom Bosna a Hercegovina, Belgicko, Švajčiarsko, Rumunsko, Litva, Ukrajina a Taliansko, s ktorými sa tak nemôžu stretnúť v jednej skupine. Žreb sa uskutoční vo štvrtok 21. marca o 16.30 h v Kodani.Organizátormi ME budú od 15. januára do 1. februára 2026 Dánsko, Švédsko a Nórsko. O 20 miesteniek na šampionát bude v kvalifikácii bojovať 32 krajín rozdelených do ôsmich skupín. Z 24 účastníkov EHF EURO 2026 je známe kvarteto s istotou štartu, okrem severského triumvirátu usporiadateľov je to aj Francúzsko ako úradujúci európsky šampión, obhajujúci prvenstvo z ME 2024. Táto štvorica bude namiesto kvalifikácie účinkovať na turnaji EHF EURO Cup 2026.Zostávajúcich uchádzačov o ME 2026 čakajú boje v štvorčlenných kvalifikačných skupinách (hrá sa každý s každým doma - vonku). Prvé dva tímy z každej skupiny a štyria najlepší z družstiev umiestnených na tretích priečkach si vybojujú postup na šampionát. Pre určenie poradia ôsmich tímov z tretích pozícií sa budú brať do úvahy len výsledky proti dvom postupujúcim v skupine, zápasy s posledným tímom v skupine sa nebudú započítavať. Štyria najhorší z tých, ktorí uzatvárali poradie skupín v tejto II. fáze kvalifikácie ME 2026, budú musieť v boji o ME 2028 účinkovať už v prvej kvalifikačnej fáze - v tzv. "Promotion Round".Na zápasy kvalifikácie ME 2026 a EHF EURO Cupu 2026 sú v kalendári vyhradené tri termíny (každý s dvoma kolami stretnutí). Hrať sa bude od novembra 2024 do mája 2025, prvé kolo je na programe 6./7. novembra 2024 a záverečné 11. mája 2025.Tímy pred štvrtkovým žrebom v dánskej metropole rozdelili do štyroch výkonnostných košov na základe renkingu Európskej hádzanárskej federácie mužských národných tímov. V zozname tímov, ktoré budú hrať kvalifikáciu, naďalej chýbajú výbery Ruska a Bieloruska pre dištanc. Informoval o tom web slovakhandball.sk.