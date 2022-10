Hádzanári Srbska zdolali v prvom dueli kvalifikácie ME Fínsko 34:24

hádzaná-muži - druhá fáza kvalifikácie ME 2024



2. skupina:



Srbsko - Fínsko 34:24 (19:11)



Najviac gólov: Pechmalbec 6, Vorkapič 5, Ilič, Borzaš a RAdivojevič po 4 - M. Granlund 10, Syrjälä 4, Karlsson 3

tabuľka:



1. Srbsko 1 1 0 0 34:24 2



2. SLOVENSKO 0 0 0 0 0:0 0



2. Nórsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Fínsko 1 0 0 1 24:34 0



Niš 12. októbra (TASR) - Hádzanári Srbska vyhrali v stredajšom prvom dueli 2. skupiny druhej fázy kvalifikácie ME 2024 na domácej pôde v Niši nad Fínskom 34:24. Ďalšími účastníkmi skupiny sú Nórsko a Slovensko, oba tímy vstúpia do kvalifikácie štvrtkovým súbojom v Larviku (18.15 h). Postup na európsky šampionát do Nemecka si vybojujú priamo prví dvaja a štyri najlepšie družstvá z tretích priečok jednotlivých skupín.