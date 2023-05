Hádzanári Švédska sa na ME stretnú s Holandskom, Bosnou a Gruzínskom

žreb finálového turnaja ME 2024:

A-skupina /Düsseldorf, Berlín/: Nemecko, Francúzsko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko



B-skupina /Mannheim/: Chorvátsko, Španielsko, Rakúsko, Rumunsko



C-skupina /Mníchov/: Island, Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora



D-skupina /Berlín/: Nórsko, Slovinsko, Poľsko, Faerské ostrovy



E-skupina /Mannheim/: Švédsko, Holandsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko



F-skupina /Mníchov/: Dánsko, Portugalsko, Česko, Grécko

Düsseldorf 10. mája (TASR) - Obhajcovia titulu Švédi sa na budúcoročných majstrovstvách Európy v hádzanej v Nemecku predstavia v E-skupine v Mannheime, kde budú ich súpermi Holandsko, Bosna a Hercegovina a debutant na EURO Gruzínsko. Rozhodol o tom stredajší žreb finálového turnaja v Düsseldorfe.Európski šampióni z rokov 2018 a 2020 Španieli narazia v B-skupine, ktorá sa odohrá takisto v Mannheime, na Rakúsko, Chorvátsko a Rumunsko. Majstri sveta z Dánska si v F-skupine v Mníchove zmerajú sily s Portugalskom, Českom a ďalším nováčikom na ME Gréckom.Domácich Nemcov čaká účinkovanie v A-skupine, kde budú ich súpermi Francúzsko, Severné Macedónsko a Švajčiarsko. V úvodnom dueli Nemecko - Švajčiarsko (10. januára 2024) chcú organizátori pokoriť rekord v návštevnosti na ME, na štadióne v Düsseldorfe očakávajú 50.000 divákov. Ďalšie duely "áčka" sa odohrajú v Berlíne.Žreb rozdelil 24 účastníkov turnaja do šiestich štvorčlenných skupín, z ktorých postúpia prvé dva tímy do ďalšej fázy. Tá bude pozostávať z dvoch šesťčlenných skupín.