Edberg po 20-ročnom čakaní Švédska na titul: O toto sme bojovali

Konečné poradie ME 2022:

1. Švédsko

2. Španielsko

3. Dánsko

4. Francúzsko

5. Nórsko

6. Island

7. Nemecko

8. Chorvátsko

9. Rusko

10. Holandsko

11. Čierna Hora

12. Poľsko

13. Česko

14. Srbsko

15. Maďarsko

16. Slovinsko

17. Bielorusko

18. SLOVENSKO

19. Portugalsko

20. Rakúsko

21. Litva

22. Severné Macedónsko

23. Bosna a Hercegovina

24. Ukrajina

Budapešť 31. januára (TASR) - Hádzanári Švédska ukončili v nedeľňajšom finále takmer 20-ročné čakanie na titul európskych šampiónov. Víťazstvom 27:26 zároveň ukončili aj sériu prehier so Španielmi, ktorým pred budapeštianskym finále podľahli v desiatich zápasoch za sebou.povedal švédsky finálový hrdina Niclas Edberg. Pravý krídelník strelil na turnaji 12 gólov a hoci až 8 spoluhráčov malo lepšiu bilanciu, práve jeho presný zásah rozhodol o víťazovi 15. ME v histórii. Za stavu 26:26 mal po faule Joana Canellasa možnosť rozhodnúť zo 7 m hodu. Na časomere sa už v tej chvíli takmer naplnila 60. minúta, takže bolo jasné, že Španieli nebudú mať časť na vyrovnanie. Edberg situáciu zvládol a po prvom náznaku strely prekonal brankára De Vargasa.cituje TASR vyjadrenie Edberga pre švédsky denník Aftonbladet.Edbergov hod zároveň znamenal aj zmarenie španielskych nádejí na dokonalú športovú nedeľu, ktorú v Austrálii začal tenista Rafael Nadal historickým míľnikom v podobe 21. grandslamového titulu a v ktorej chceli pokračovať hádzanári dokonaním zlatého hetriku na ME. Švédi síce boli so štyrmi titulmi historicky najúspešnejší tím majstrovstiev Európy, no ten štvrtý získali už pred 20 rokmi - presne 2. februára 2002 na ME v Nemecku. Španielom nedovolili pripraviť ich o status jediného tímu, ktorý dokonal zlatý hetrik na ME. Severania ho dosiahli v rokoch 1998 až 2002. Radosť Švédov bola o to väčšia, že pre tamojšiu hádzanú to bol napriek dlhoročnej príslušnosti k svetovej špičke prvý triumf na vrcholnom podujatí po dvoch desaťročiach.Vo finále ME 2018 im toto čakanie predĺžili práve Španieli a na vlaňajších MS v Egypte aj Dáni.dodal Edberg pre oficiálnu stránku šampionátu eurohandball.com.Španieli predĺžili na ME 2022 svoju medailovú sériu, ktorá sa začala bronzom v roku 2014, pokračovala striebrom (2016) a dvoma zlatými medailami (2018, 2020). K dokonaniu zlatého hetriku boli blízko, no napokon im vo vyrovnanom finále, v ktorom oba tímy viackrát stiahli tesné náskoky súpera, nezostal čas na reakciu na Edbergov gól.povedal brankár španielskeho tímu Rodrigo Corrales.