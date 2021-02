Hádzanári Tatran Prešov zvíťazil kontumačne nad Berlínom

Berlín 26. februára (TASR) - Slovenský klub Tatran Prešov si pripísal kontumačné víťazstvo v zápase Európskej hádzanárskej lige (EHL) nad Füchse Berlín. V piatok o tom rozhodla Európska hádzanárska federácia (EHF).



"EHF uviedla, že nemecký tím Füchse Berlín prehral v dôsledku pandémie koronavírusu zápasy v Lisabone so Sportingom a v Prešove s Tatranom," informuje agentúra dpa. Nemci, ktorí už majú istý postup do osemfinále, nemohli odohrať stretnutia kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam.



Duel 9. kola v Prešove bol naplánovaný na 23. februára. Berlínčania by však museli po návrate zo Slovenska zostať v 14-dňovej karanténe.