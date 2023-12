Hádzanári Tatrana odohrajú oba duely osemfinále s Hafnarfjördurom doma

Prešov 26. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov odohrajú aj oba osemfinálové zápasy Európskeho pohára EHF na domácej palubovke. Islandský tím FH Hafnarfjördur privítajú vo svojej aréne 16. a 17. februára budúceho roka. Slovenský vicemajster o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



"Predstavitelia Hafnarfjörduru súhlasili s ponukou Tatrana Prešov a opäť sa obidva zápasy osemfinále Európskeho pohára EHF odohrajú v Tatran handball aréne v dňoch 16. a 17. februára, teda bezprostredne po sebe v piatok a sobotu," uviedol generálny manažér Tatrana Prešov Marián Magdoško. Zopakuje sa tak situácia z 3. kola súťaže, keď sa v Prešove odohrali obe stretnutia 3. kola s iným islandským tímom UMFA Afturelding (27:24 a 28:25).



Dohodu klubov už potvrdila aj Európska hádzanárska federácia (EHF). "Opäť to hodnotíme ako veľký úspech športovej diplomacie Tatrana Prešov, pretože nebolo jednoduché vyrokovať, aby sa obidva zápasy hrali v Prešove. Myslím si, že k tomu prispelo aj to, že hráči a vedenie Aftureldingu, napriek tomu, že s nami prehrali oba zápasy, boli veľmi spokojní so zabezpečením ich pobytu u nás. Sme teda veľmi radi, že sa nám to opäť podarilo,“ dodal Magdoško.



Hafnarfjördur je v súčasnosti líder domácej najvyššej súťaže, v prebiehajúcej edícii EP vyradil Partizan Belehrad i belgický Bocholt. Tatran sa s ním už stretol v pohárovej Európe pred šiestimi rokmi. Doma vtedy vyhral 24:21, vonku prehral 23:26, no vďaka vyššiemu počtu gólov na súperovej palubovke postúpil do skupinovej fázy vtedajšieho Pohára EHF.