Hádzanári Tatrana Prešov potrápili favorita Benficu Lisabon

tabuľka A-skupiny EL:



1. Göppingen 1 1 0 0 46:30 2



2. Benfica 1 1 0 0 29:25 2



3. Montpellier 1 1 0 0 30:28 2



4. Kadetten 1 0 0 1 28:30 0



5. Tatran Prešov 1 0 0 1 25:29 0



6. Veszprém 1 0 0 1 30:46 0



Ďalší program Tatrana Prešov v A-skupine EL 2022/2023:



2. kolo, utorok, 1. novembra: Montpellier (Fr.) – Tatran Prešov /20.45/



3. kolo, utorok, 22. novembra: Tatran Prešov – Kadetten Schauffhausen (Švaj.) /20.45/



4. kolo, utorok, 29. novembra: Frisch Auf Göppingen (Nem.) - /18.45/



5. kolo, utorok, 6. decembra: Fejér-B.Á.L Veszprém (Maď) - Tatran Prešov /17.00/



6. kolo, utorok, 13. decembra: Tatran Prešov - Fejér-B.Á.L Veszprém (Maď) /18.45/



7. kolo, utorok, 7. februára: SL Benfica Lisabon (Port.) - Tatran Prešov



8. kolo, utorok, 14. februára: Tatran Prešov - Montpellier (Fr.)



9. kolo, utorok, 21. februára: Tatran Prešov - Frisch Auf Göppingen (Nem.)



10. kolo, utorok, 28. februára: Kadetten Schauffhausen (Švaj.) - Tatran Prešov



Prešov 26. októbra (TASR) - Hádzanárov Tatrana Prešov mrzel najmä nevydarený záver prvého polčasu, ktorý ich stál lepší výsledok v úvodnom zápase Európskej ligy. S obhajcom titulu Benficou Lisabon prehrali 25:29, no od divákov si vyslúžili potlesk za oduševnený výkon.poznamenal Lukáš Urban, ktorý bol so 6 gólmi najlepší strelec Tatrana.Benfica bola favorit zápasu a túto pozíciu potvrdila už v prvom polčase. Vypracovala si aj 8-gólový náskok, no Prešovčania viackrát znížili a neboli ďaleko od prekvapenia. Ako rozhodujúci sa však ukázal záver prvého polčasu. Prešovčanom nevyšlo od stavu 9:10 viacero ofenzívnych akcií, inkasovali päť gólov a šesťgólové prvopolčasové manko (9:15) sa ukázalo ako priveľké.uviedol Urban.Portugalský tím splnil úlohu favorita aj napriek náročnému programu, ktorý predchádzal zápasu s Tatranom. Hráči Benficy sa na Slovensko presunuli po tom, čo absolvovali debut na prestížnom podujatí Globe v saudskoarabskom Dammane. V konkurencii 12 najúspešnejších tímov jednotlivých kontinentov štartoval na základe voľnej karty a napokon obsadil 7. miesto. Benfica potvrdila na palubovke Tatrana pozíciu jedného z najlepších tímov Európy.netajil tréner Radoslav Antl. Jeho zverenci nastúpia na ďalší zápas EL proti ďalšiemu z favoritov skupiny. Duel na palubovke francúzskeho Montpellieru je na programe 1. novembra.