Hádzanári Tatrana Prešov zdolali HC Sportu Hlohovec 50:28

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 11 gólov, keď premenil päť sedmičiek.

Autor TASR
Prešov 21. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili aj vo štvrtom zápase v novom ročníku Niké Handball Extraligy. V nedeľnom stretnutí zdolali na domácej palubovke HC Sporta Hlohovec 50:28. Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 11 gólov, keď premenil päť sedmičiek.



Niké Handball Extraliga - 4. kolo:

Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec 50:28 (27:20)

najviac gólov: Karlov 11/5, Dobrkovič 9, Mitaľ 7 - Antala a Obulaný po 6, Brunčák 4/2. Rozhodovali: Daňo a Sabol. 7m: 5/5 - 2/2, vylúčení: 1:1, 428 divákov.
