Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
Hádzanári Tatrana Prešov zdolali HC Záhoráci jasne 49:27

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Tatran Prešov - HC Záhoráci 49:27 (22:12).

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov majú aj po deviatich zápasoch Niké Handball Extraligy stopercentnú bilanciu. V sobotnom stretnutí 9. kola zdolali HC Záhoráci jasne 49:27. Bojnice triumfovali nad Topoľčanmi 42:25 a pripísali si siedme víťazstvo v prebiehajúcom ročníku.



Niké Handball Extraliga - 9. kolo:

Tatran Prešov - HC Záhoráci 49:27 (22:12)

Najviac gólov: Karlov a Antl po 8, Hozman 7, Dobrkovič 6 - Spasih 7, Miljkovič a Torok po 4, Jánoš 3. Rozhodovali: Gönczi, Majstrík, 7 m hody: 7/6 - 3/1, vylúčení: 3:5, 222 divákov.



HK Bojnice - HK AGRO Topoľčany 42:25 (17:14)

Najviac gólov: Bogár 8, Žilinčík 7, Michniewicz 6 - Kubrický 8, Pauk 7, Vanek 5. Rozhodovali: Haščíková, Kellnerová, 7 m hody: 2/1 - 2/2, vylúčení: 4:4, 689 divákov.



HáO TJ Slovan Modra - MHC ŠTART Nové Zámky 28:32 (12:15)

Najviac gólov: Jurikovič a Burnazovič po 7, Frno 5, Mišových 4 - Valent 8, Straňovský a Lukačin po 5, Ivanov 4. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7 m hody: 6/6 - 4/3, vylúčení: 2:2, 272 divákov.
