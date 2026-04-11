Hádzanári Tatrana Prešov zdolali MŠK Považskú Bystricu 31:30
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zabodovali v domácej súťaži naplno aj vo svojom 26. vystúpení. V sobotňajšom stretnutí 8. kola nadstavbovej časti však zdolali Považskú Bystricu iba o jediný gól 31:30 (19:13). Šarišania sú na čele tabuľky o 11 bodov pred Bojnicami.
V súboji posledných dvoch tímov súťaže uhrali Záhoráci remízu v Topoľčanoch 31:31 (16:16). Naďalej tak majú pred súperom trojbodový náskok a po štvrtom triumfe v sérii sú na dobrej ceste vyhnúť sa baráži o zotrvanie v lige.
Niké Handball Extraliga - nadstavbová časť:
skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo:
Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 31:30 (19:13)
Najviac gólov: Karlov 6/3, Fenár a Kravčák po 4, Antl 4/1 - Hlinka 7, Péchy 6, Sloboda 4/4. Rozhodcovia: Palovčák a Richvalský, TH: 7/5 - 4/4, vylúčení: 2:4, 592 divákov.
HáO TJ Slovan Modra - MHC Štart Nové Zámky 31:42 (20:20)
Najviac gólov: Burnazovič 7/2, Jurikovič 6, Lackovič 5 - Straňovský 7, Lukačin 7/1, Dévai a Valent po 6. Rozhodcovia: Bočáková a Karpuščenková, TH: 2/2 - 1/1, vylúčení: 11:5, 250 divákov.
skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo:
HK AGRO Topoľčany - HC Záhoráci 31:31 (16:16)
Najviac gólov: Bačík 9/4, Kubrický a Briatka po 4 - Gugolj 10, Tóth 9, Spasih 7/1. Rozhodcovia: Mandák a Rudinský, TH: 5/4 - 1/1, vylúčení: 6:5, 212 divákov.
