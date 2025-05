Hádzanári Tatrana Prešov získali 19. slovenský titul

Prešov 31. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj 19. titul majstra Slovenska. V rozhodujúcom piatom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili nad Považskou Bystricou 27:23, v sérii triumfovali 3:2. Tretie miesto obsadili hráči HK Bojnice.



Zaplnená Tatran handball aréna hnala vpred domácich hráčov a tí sa v úvode zápasu dostali do tesného vedenia. Hostia iba doťahovali, pričom zlyhali najmä v rozmedzí od 5. do 19. minúty, keď domácich podržal aj brankár Mitošinka. Prešov to využil na zvýšenie náskoku z 3:2 na 7:2, resp. 9:3 a napokon si do druhého polčasu priniesol trojgólový náskok - 12:9. Hostia síce v úvode druhého polčasu znížili zásluhou Živkoviča na 14:12, no Tatran mal duel v rukách a po presnom zásahu Fenára viedol v 44. minúte už o šesť gólov - 20:14. Považskej Bystrici k otočke nepomohol ani následný oddychový čas a Prešovčania si napokon udržali štvorgólový náskok až do konca.



Rovnako ako vo finálovej sérii predošlej sezóny 2023/2024, aj tentoraz sa v každom z piatich zápasov tešil z víťazstva domáci tím.