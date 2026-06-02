Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Šport

Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul

.
Na snímke spoločná fotografia hráčov a fanúšikov Tatrana Prešov. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vo štvrtom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28:22, v sérii triumfovali 3:1 a primát tak obhájili v predstihu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza 2. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28:22, v sérii triumfovali 3:1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice.

Bojnice boli vo finále premiérovo a favorita zaskočili v druhom zápase, keď zvíťazili po sedmičkách. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj Slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy, Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.



finále play off NHE 2025/26 (na tri víťazstvá)

štvrtý zápas:

HK Bojnice - Tatran Prešov 22:28 (10:17)

zostavy a góly:

Bojnice: Koller 1, Carolan - Melnyk 2, Michniewicz, Sivák 2, Ďurajka 5/2, Bogár 1, A. Smetánka, Klementovič, Páleš, T. Smetánka 8/2, Dudáš, Krkoška, Žilinčík 3, Petro

Prešov: Ereš, Mitošinka - Mitaľ, Karlov 4, Valent, Bogdanič 10/3, Dobrkovič, Fenár, Kravčák 1, Hozman 4, Antl 3, Djukic, Ushal, Jurkovič 2, Urban 4, Caballero Hernandez

Rozhodovali: Daňo, Sabol, 7 m: 9/4 - 4/3, vylúčení: 3:5, ČK: Ušal (Prešov), 1918 divákov

/konečný stav série: 1:3, Tatran Prešov získal titul majstra SR/



Prešov sa dostal v úvode do dvojgólového náskoku 3:1, o ktorý ho domáci obrali najmä zásluhou Tomáša Smetánku. Rovnakú pozíciu si znova vytvorili až po necelej štvrťhodine hry a aj keď Bojničania s kvalitným výkonom brankára Kollera odolávali, nakoniec ho hostia navýšili na pohodlných päť gólov. Ďalšie dva presné zásahy do šatne už prišli v rýchlom slede a po vylúčeniach na oboch stranách sa skončilo prvé dejstvo 10:17. Najaktívnejším strelcom domácich bol Bogdanič, ktorý sa postaral o takmer polovicu presných zásahov (8).

Hostia pokračovali v navyšovaní náskoku aj po prestávke a skórovali z prvej akcie. Náskok si udržiavali napriek červenej karte pre Aljakseja Ušala, ktorej predchádzali tri dvojminútové tresty. Bojnice sa snažili živiť nádej na veľký zvrat, no do formy sa dostávali brankári Ereš i Mitošinka. Domáci zo straty niečo skresali, no hostia doviedli duel do víťazného konca 28:22.



Prehľad doterajších majstrov SR v ére samostatnosti:

1993/1994 Lokomotíva Trnava

1994/1995 Agro VTJ Topoľčany

1995/1996 Agro VTJ Topoľčany

1996/1997 VSŽ Košice

1997/1998 HC Topoľčany

1998/1999 VSŽ Košice

1999/2000 ŠKP Sečovce

2000/2001 ŠKP Sečovce

2001/2002 MŠK Považská Bystrica

2002/2003 MŠK Považská Bystrica

2003/2004 ŠK Tatran Prešov

2004/2005 Tatran Prešov

2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica

2006/2007 Tatran Prešov

2007/2008 Tatran Prešov

2008/2009 Tatran Prešov

2009/2010 Tatran Prešov

2010/2011 Tatran Prešov

2011/2012 Tatran Prešov

2012/2013 Tatran Prešov

2013/2014 Tatran Prešov

2014/2015 Tatran Prešov

2015/2016 Tatran Prešov

2016/2017 Tatran Prešov

2017/2018 Tatran Prešov

2018/2019 Tatran Prešov

2019/2020 bez víťaza (sezóna anulovaná pre pandémiu koronavírusu)

2020/2021 Tatran Prešov

2021/2022 Tatran Prešov

2022/2023 MŠK Považská Bystrica

2023/2024 Tatran Prešov

2024/2025 Tatran Prešov

2025/2026 Tatran Prešov
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?