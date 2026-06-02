Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul
Vo štvrtom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28:22, v sérii triumfovali 3:1 a primát tak obhájili v predstihu.
Autor TASR
Prievidza 2. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28:22, v sérii triumfovali 3:1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice.
Bojnice boli vo finále premiérovo a favorita zaskočili v druhom zápase, keď zvíťazili po sedmičkách. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj Slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy, Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.
finále play off NHE 2025/26 (na tri víťazstvá)
štvrtý zápas:
HK Bojnice - Tatran Prešov 22:28 (10:17)
zostavy a góly:
Bojnice: Koller 1, Carolan - Melnyk 2, Michniewicz, Sivák 2, Ďurajka 5/2, Bogár 1, A. Smetánka, Klementovič, Páleš, T. Smetánka 8/2, Dudáš, Krkoška, Žilinčík 3, Petro
Prešov: Ereš, Mitošinka - Mitaľ, Karlov 4, Valent, Bogdanič 10/3, Dobrkovič, Fenár, Kravčák 1, Hozman 4, Antl 3, Djukic, Ushal, Jurkovič 2, Urban 4, Caballero Hernandez
Rozhodovali: Daňo, Sabol, 7 m: 9/4 - 4/3, vylúčení: 3:5, ČK: Ušal (Prešov), 1918 divákov
/konečný stav série: 1:3, Tatran Prešov získal titul majstra SR/
Prešov sa dostal v úvode do dvojgólového náskoku 3:1, o ktorý ho domáci obrali najmä zásluhou Tomáša Smetánku. Rovnakú pozíciu si znova vytvorili až po necelej štvrťhodine hry a aj keď Bojničania s kvalitným výkonom brankára Kollera odolávali, nakoniec ho hostia navýšili na pohodlných päť gólov. Ďalšie dva presné zásahy do šatne už prišli v rýchlom slede a po vylúčeniach na oboch stranách sa skončilo prvé dejstvo 10:17. Najaktívnejším strelcom domácich bol Bogdanič, ktorý sa postaral o takmer polovicu presných zásahov (8).
Hostia pokračovali v navyšovaní náskoku aj po prestávke a skórovali z prvej akcie. Náskok si udržiavali napriek červenej karte pre Aljakseja Ušala, ktorej predchádzali tri dvojminútové tresty. Bojnice sa snažili živiť nádej na veľký zvrat, no do formy sa dostávali brankári Ereš i Mitošinka. Domáci zo straty niečo skresali, no hostia doviedli duel do víťazného konca 28:22.
Prehľad doterajších majstrov SR v ére samostatnosti:
1993/1994 Lokomotíva Trnava
1994/1995 Agro VTJ Topoľčany
1995/1996 Agro VTJ Topoľčany
1996/1997 VSŽ Košice
1997/1998 HC Topoľčany
1998/1999 VSŽ Košice
1999/2000 ŠKP Sečovce
2000/2001 ŠKP Sečovce
2001/2002 MŠK Považská Bystrica
2002/2003 MŠK Považská Bystrica
2003/2004 ŠK Tatran Prešov
2004/2005 Tatran Prešov
2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica
2006/2007 Tatran Prešov
2007/2008 Tatran Prešov
2008/2009 Tatran Prešov
2009/2010 Tatran Prešov
2010/2011 Tatran Prešov
2011/2012 Tatran Prešov
2012/2013 Tatran Prešov
2013/2014 Tatran Prešov
2014/2015 Tatran Prešov
2015/2016 Tatran Prešov
2016/2017 Tatran Prešov
2017/2018 Tatran Prešov
2018/2019 Tatran Prešov
2019/2020 bez víťaza (sezóna anulovaná pre pandémiu koronavírusu)
2020/2021 Tatran Prešov
2021/2022 Tatran Prešov
2022/2023 MŠK Považská Bystrica
2023/2024 Tatran Prešov
2024/2025 Tatran Prešov
2025/2026 Tatran Prešov
