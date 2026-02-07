< sekcia Šport
Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili nad HK Košice 41:29
Košičanom patrí šieste miesto.
Autor TASR
Prešov 7. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v sobotnom zápase 1. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1.-6. miesto nad HK Košice 41:29. Ani v 19 stretnutí sezóny tak nenašli premožiteľa a upevnili si postavenie na čele tabuľky. Košičanom patrí šieste miesto.
nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
skupina o 1.-6. miesto - 1. kolo:
Tatran Prešov - HK Košice 41:29 (21:13)
Najviac gólov: Jurkovič 7, Fenár 6, Karlov 5/1 - Stavač 7, Guzy 5/1, Gagyi a Dani po 4. Rozhodovali: Ľoch, Sabol, vylúčenia: 1:1, 7m hody: 2/1 – 4/3, 320 divákov.
