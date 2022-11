Hádzanári Tatranu Prešov prehrali v Montpellieri

EL, A-skupina, 2. kolo:



Montpellier HB - Tatran Prešov 41:30 (20:14)



Najviac gólov Montpellieru: Leben, Colodeti - Simonet 7, Lenne a Jensen po 6, zostava a góly Tatrana: Hernandez 7, Davidovič 4, L. Urban 4, Carapkin 4, Rábek 3, Ivanovič 3, Kasatkin 3, Garcia Lopez 1, Michalka 1, Fech 1, Fenár, Golubovič. Rozhodovali: Tzaferopoulos, Bethmann (obaja Gréc.), TH: 1/1 - 7/6, vylúčení: 4:1, ŽK 2 - 2.





ďalšie výsledky A-skupiny:



Fejér-B.Á.L Veszprém - Kadetten Schauffhausen 25:33 (11:16)



SL Benfica Lisabon - Frisch Auf Göppingen 27:31 (11:16)







Ďalší program Tatrana Prešov v A-skupine EL 2022/2023:



3. kolo, utorok, 22. novembra: Tatran Prešov – Kadetten Schauffhausen (Švaj.) /20.45/



4. kolo, utorok, 29. novembra: Frisch Auf Göppingen (Nem.) - /18.45/



5. kolo, utorok, 6. decembra: Fejér-B.Á.L Veszprém (Maď) - Tatran Prešov /17.00/



6. kolo, utorok, 13. decembra: Tatran Prešov - Fejér-B.Á.L Veszprém (Maď) /18.45/



7. kolo, utorok, 7. februára: SL Benfica Lisabon (Port.) - Tatran Prešov



8. kolo, utorok, 14. februára: Tatran Prešov - Montpellier (Fr.)



9. kolo, utorok, 21. februára: Tatran Prešov - Frisch Auf Göppingen (Nem.)



10. kolo, utorok, 28. februára: Kadetten Schauffhausen (Švaj.) - Tatran Prešov





Montpellier 1. novembra (TASR) - Hádzanári Tatranu Prešov neuspeli ani vo svojom druhom zápase v základnej A-skupine Európskej ligy. Na palubovke dvojnásobného víťaza Ligy majstrov Montpellieru podľahli 30:41. Prešovčania nebodovali ani proti ďalšiemu z favoritov skupiny, keď predtým podľahli na domácej palubovke Benfice Lisabon. Ďalší duel odohrajú 22. novembra doma proti švajčiarskemu Schauffhausenu.V pozícii favorita bol domáci tím, ktorému hostia výsledkovo vzdorovali do stavu 6:6. Potom nevyužili niekoľko príležitostí, inkasovali štyrikrát za sebou a francúzsky tím sa dostal do vedenia 10:6. Z toho ťažil do konca prvého polčasu. Prešovčania viackrát znížili, ale nevyšiel im ani záver prvej časti, keď po troch góloch po sebe nabrali 6-gólové manko (14:20).Druhý polčas nepriniesol drámu. Prešovčania vzdorovali, ale naďalej sa nevyhli chybám a nepresnostiam v ofenzíve. Viackrát inkasovali po brejkoch a Montpellier trestal aj chyby v defenzíve. Jensen navýšil náskok domácich už na 12 gólov (38:26). Hostia sa snažili o skorigovanie výsledku, ale napokon si odniesli prehru rozdielom 11 gólov.