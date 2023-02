Hádzanári tímu Benfica Lisabon si doma poradila s Prešovom 35:28

Európska liga - A-skupina, 7. kolo:



Benfica Lisabon - Tatran Prešov 35:28 (21:11)



najviac gólov Benficy: Izquierdo 7, Borges 6, Djordjič 5/4 - zostava a góly Tatrana: Čupryna, Colodedi - Ivanovič 10/4, Rábek 5/1, Lopez Garcia 4, Kasatkin 3, Davidovič 2, L. Urban, Fenár 1, Carapkin, Fech po 1, Kravčák, Gogola.



Rozhodovali: Jerlecki, Labun (obaja Poľ.) TH: 4/4 - 6/5, vylúčení: 6:5, bez kariet, 428 divákov.





ďalší výsledok A-skupiny:



KKFT Veszprém - Göppingen 23:40 (11:20)





tabuľka



1. Montpellier 6 6 0 0 204:167 12



2. Göppingen 7 5 0 2 237:194 10



3. Schaffhausen 6 4 0 2 179:170 8



4. Benfica 7 3 0 4 206:204 6



5. PREŠOV 7 1 0 6 188:226 2



6. KKFT Veszprém 7 1 0 6 194:247 2





Ďalší program Tatrana Prešov v A-skupine EL 2022/2023:



8. kolo, utorok 14. februára: Tatran Prešov - Montpellier



9. kolo, utorok 21. februára: Tatran Prešov - Frisch Auf Göppingen



10. kolo, utorok 28. februára: Kadetten Schauffhausen - Tatran Prešov



Lisabon 7. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v utorkovom zápase 7. kola Európskej ligy na palubovke tímu Benfica Lisabon 28:35. Zaznamenali tak šiestu prehru v A-skupine.Benfica obhajuje celkové prvenstvo v súťaži, no v prebiehajúcom ročníku nemá oslnivé výsledky a ťahala sériu troch prehier. Prešovčania premýšľali, že by mohli súperovi z hlavného mesta Portugalska vrátiť prehru z domáceho ihriska (25:29) a bodovo sa mu vyrovnať v tabuľke. Lenže realita bola napokon iná. Šarišania v zápase ani raz neviedli, do stavu 8:7 pre domácich držali krok, no nasledujúci úsek prvého polčasu sa skončil 8:1 pre domácich a Benfica mohla zvyšok duelu dohrať v pohode.