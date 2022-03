Hádzanári v kvalifikácii ME 2024 s Nórskom, Srbskom a Fínskom

Žreb kvalifikácie o postup na ME 2024 hádzanárov v Nemecku:



1. skupina: Portugalsko, Severné Macedónsko, Turecko, Luxembursko

2. skupina: Nórsko, Srbsko, SLOVENSKO, Fínsko

3. skupina: Island, Česko, Izrael, Estónsko

4. skupina: Rakúsko, Ukrajina, Rumunsko, Faerské ostrovy

5. skupina: Chorvátsko, Holandsko, Grécko, Belgicko

6. skupina: Maďarsko, Švajčiarsko, Litva, Gruzínsko

7. skupina: Slovinsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo

8. skupina: Francúzsko, Poľsko, Lotyšsko, Taliansko



Termíny kvalifikácie ME 2024:



1. kolo: 12./13. októbra 2022

2. kolo: 15./16. októbra 2022

3. kolo: 8./9. marca 2023

4. kolo: 11./12. marca 2023

5. kolo: 26./27. apríla 2023

6. kolo: 30. apríla 2023

Berlín 31. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v 2. kvalifikačnej skupine o postup na ME 2024 v Nemecku stretnú s Nórskom, Srbskom a Fínskom. Súperov im prisúdil štvrtkový žreb v Berlíne. Postup na šampionát si vybojujú priamo prví dvaja a štyri najlepšie družstvá z tretích priečok jednotlivých skupín.Nóri sú dvojnásobní vicemajstri sveta (2017, 2019) a bronzoví z ME 2020. Slováci sa s nimi stretli v tomto roku v základnej skupine na januárovom domácom európskom šampionáte, v Košiciach im podľahli 25:35. Nóri napokon obsadili konečnú 5. priečku. Srbsko skončilo na ME 2022 na 14. pozícii, v zbierke má dvakrát bronz z MS (1999 a 2001) a striebro (2012) i bronz (1996) z majstrovstiev Európy. Fíni sú outsider skupiny, na ME zatiaľ neštartovali ani raz a jedinýkrát hrali na vrcholnom podujatí na MS 1958.Slovákov zaradili pred žrebom do tretieho zo štyroch výkonnostných košov. V najsilnejšom prvom koši figurovali Nórsko, Francúzsko, Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, Portugalsko, Island a Rakúsko.Európsky šampionát sa uskutoční od 10. do 28. januára 2024 za účasti 24 tímov. Istú účasť už majú Nemecko ako organizátor, Švédsko ako obhajca titulu i ďalší dvaja medailisti z ME 2022 Španielsko a Dánsko. Ďalších 20 účastníkov vzíde z kvalifikácie.Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich skupín po štyroch. Hrať sa bude od októbra 2022 systémom každý s každým doma a vonku, kvalifikácia vyvrcholí zápasmi záverečného šiesteho kola 30. apríla 2023. Rusko a Bielorusko nebudú môcť v kvalifikácii nastúpiť pre vojenskú inváziu na Ukrajinu.Slováci naposledy štartovali na ME v tomto roku ako ich spoluorganizátor a obsadili 18. miesto. V boji o MS 2023 neprešli v marci v 1. kole kvalifikačnej baráže v pozícii favorita cez Belgicko. Na trénerskom poste po tomto neúspechu skončil Peter Kukučka, jeho nástupca zatiaľ nie je známy.