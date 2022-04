Hádzanári z Považskej Bystrice vybojovali štvrtý Slovenský pohár

Slovenský pohár mužov - finále (Topoľčany):



MŠK Považská Bystrica – HK Košice 28:25 (14:12)



Najviac gólov: Briatka 8/4, Hozman a Žilinčík po 5 - Guzy 6, Hruščák 6/3. Rozhodovali: Haščík, Oťapka, vylúčenia: 4:6, ČK: 42. Ľoch (Košice) po troch vylúčeniach, 7m hody: 5/4 - 3/3, 600 divákov.

Hlas po zápase (zdroj: slovakhandball.sk):



Václav Straka, tréner MŠK P. Bystrica: "Pripadá mi to trochu ako zázrak, že po dvoch rokoch s prázdnymi tribúnami sme si mohli vychutnať takýto zápas v úžasnej atmosfére. Bol to chlapský súboj, v ktorom sme si to s Košičanmi rozdali o trofej. Myslím si, že sme väčšinu duelu ťahali za dlhší koniec a vyhrali sme zaslúžene. Chalani si siahli na dno síl. To, čo venovali finále v príprave, sa im teraz vrátilo v podobe zisku Slovenského pohára, ktorý je pre nich odmenou. Na skúseného súpera sme sa dobre nachystali a vyšlo nám to, takže chalanom gratulujem.“

Topoľčany 10. apríla (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica získali štvrtýkrát v histórii Slovenský pohár. V nedeľnom finále v Topoľčanoch vyhrali nad HK Košice 28:25. Považania predtým vybojovali cennú trofej v rokoch 2001, 2006 a 2019.Považskú Bystricu vo finále strelecky ťahal Martin Briatka, autor ôsmich presných zásahov. Košičania predtým v prebiehajúcom ročníku vyradili obhajcu Tatran Prešov, SP doteraz vyhrali celkovo deväťkrát (pod názvami VSŽ i 1. MHK).Víťaz SP získal právo štartovať v Európskej lige 2022/2023. V prípade, že víťaz pohára sa stane aj majstrom SR, toto právo prejde na finalistu. Účastníci finále si odniesli aj finančné odmeny - 1200 eur pre víťaza a 700 pre zdolaného finalistu.