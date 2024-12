Hádzanári Záhrebu sa pobili v šatni, Mandiča museli operovať

Záhreb 1. decembra (TASR) - Veľký škandál otriasa chorvátskou hádzanou. Po zápase Ligy majstrov medzi RK Záhreb a HBC Nantes prišlo v šatni domácich k bitke, záhrebský klub suspendoval hráčov Miloša Kosa a Zvonimira Srnu. Duel sa hral ešte v stredu 27. novembra, ale chorvátske médiá teraz priniesli konkrétne informácie.



Po zápase vraj mali hráči kritizovať Kosov výkon. Srbský hádzanár údajne vzápätí napadol brankára Matej Mandiča, spôsobil mu zlomeniny v tvárovej oblasti. Do bitky zasiahol aj chorvátsky reprezentant Zvonimir Srna, ktorý podľa denníka Jutarnji List bránil Mandiča. Klub cez víkend informoval verejnosť v tlačovej správe: "Pri incidente, ktorý sa odohral v šatni klubu po zápase Ligy majstrov s HBC Nantes, utrpel Matej Mandič zlomeniny v ľavej časti tváre. Vo štvrtok 28. novembra absolvoval operáciu v nemocnici Milosrdných sestier. Vzhľadom na citlivosť situácie sme sa rozhodli počkať na dokončenie všetkých potrebných vyšetrení a zákroku pred prezentovaním informácií, aby bola zabezpečená úplná a presná komunikácia s verejnosťou, a aby sa predišlo akýmkoľvek neúplným informáciám. Uzdravenie a ďalší priebeh rehabilitácie je individuálneho charakteru a v súčasnosti nemôžeme robiť prognózy súvisiace s Matejovým návratom do poľa."



Klub zriadil disciplinárnu komisiu, ktorá má incident vyšetriť. Mandičovi hrozí, že vynechá januárové MS. Zatiaľ nie je jasné, či proti agresorovi podal trestné oznámenie. Záhreb je v B-skupine Ligy majstrov na konci tabuľky so štyrmi bodmi.