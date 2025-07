Hádzanárka Holejová prestúpila do Dijonu

Bratislava 1. júla (TASR) - Najlepšia slovenská hádzanárka za rok 2024 Adriana Holejová po troch rokoch v Nice prestúpila do Dijonu.



„Sezóna bola veľmi dlhá, som rada, že sa skončila a môžem už oddychovať. Rozlúčka s Nice bola samozrejme emotívna, keďže som tam odohrala tri sezóny, ale vedia, že idem do lepšieho. Povedali mi, že keby som sa chcela vrátiť, môžem kedykoľvek. Trochu sme si aj poplakali, ale budeme sa naďalej stretávať, keďže zostávam vo francúzskej lige, takže sa určite uvidíme. Moje očakávania sú teraz oveľa väčšie, než boli v Nice. Mám určité ciele, ktoré chcem v novom klube splniť. Určite to bude niečo viac, ako doteraz, keďže Dijon je profesionálnejší klub. Bude to teda aj väčšia zodpovednosť a lepšia príležitosť dokázať v hádzanej niečo viac, pretože budeme hrať Európsku ligu. Veľmi sa tam teším a verím, že ďalšia sezóna bude opäť o niečo lepšia, ako tá uplynulá,“ uviedla v rozhovore pre Slovenský zväz hádzanej.