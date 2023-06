Hádzanárka Szarková bude hrať za poľský tím Zaglebie Lubin

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenská hádzanárka Simona Szarková bude vo svojej kariére pokračovať v Poľsku. Na dvojročnej zmluve sa dohodla s tamojším úradujúcim majstrom MKS Zaglebie Lubin, kde pôsobí aj jej krajanka Karin Bujnochová. Informoval portál slovakhandball.sk.



Tridsaťjedenročná Szarková hral naposledy za maďarský tím Kisvárdai KC. "Po takmer piatich rokoch strávených v Maďarsku som si vybrala za nové pôsobisko Lubin, pretože je to dobrý a stabilný klub. V kádri sú veľmi kvalitné hráčky, páči sa mi štýl hry a aj to, že účinkuje v európskych pohárových súťažiach, čo je veľmi lákavé. Verím, že aj budúca sezóna bude úspešná a svojimi výkonmi prispejem k zopakovaniu nedávnych úspechov a pomôžem k presadeniu sa aj na európskej úrovni," uviedla ľavá spojka pre klubový web.



Najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2021 hrala do leta 2014 za HK Slovan Duslo Šaľa. Následne si v drese DHK Baník Most svojimi výkonmi vyslúžila ponuku zo Storhamar Haandball Elite. Krátku anabázu v Nórsku ukončila v novembri 2018 a potom pôsobila v Mosonmagyaróvári. V sezóne 2021/2022 bola hráčkou tímu Siófok KC a následne prestúpila do Kisvárdy, za ktorú nastúpila v uplynulom súťažnom ročníku len v 13 stretnutiach a dala šesť gólov. S reprezentáciou SR si zahrala na ME 2014 v Maďarsku a Chorvátsku (12. miesto) a MS 2021 v Španielsku (26. priečka).