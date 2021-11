Hádzanárka Szarková si zranila koleno, čaká ju boj s časom o MS

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentantka Simona Szarková si zranila koleno a je ohrozená jej účasť na decembrových majstrovstvách sveta v Španielsku.



Dvadsaťdeväťročnú spojku maďarského Siófoku čaká dlhšia pauza, počas ktorej chce urobiť všetko pre návrat ešte pred svetovým šampionátom, informoval portál slovakhandball.sk.



Szarková nastúpila v závere minulého týždňa v najvyššej maďarskej súťaži v Mosonmagyaróvári. Na palubovke svojho bývalého klubu odohrala necelých desať minút, počas ktorých dala dva góly. Siófok však prehral vysoko 29:48. "Žiaľ, stalo sa, ale ja chcem hrať na MS. Ešte mám celý mesiac a verím, že sa dám dokopy aj skôr. Určite nie na úkor zdravia, ale spravím všetko pre to, aby som po troch týždňoch mohla začať s hádzanou," uviedla Szarková, ktorá sa podľa správy na klubovom webe podrobila magnetickej rezonancii a ďalším vyšetreniam. Tie odhalili natrhnutie menisku, v stredu sa tak podrobila chirurgickému zákroku v Dunajskej Strede. "Bola som u doktora Almásiho. Veľmi mi pomohol, že mi zákrok urobil veľmi rýchlo, keďže nás tlačí čas. Verím, že som v dobrých rukách a lepšie som si nemohla vybrať. Vážim si, že sa to podarilo promptne vyriešiť. Som len rada, že to nie sú väzy, takže to bolo pre mňa šťastie v nešťastí," uviedla pre slovakhandball.sk.



Szarková je kľúčová hráčka a jedna z najnebezpečnejších strelkýň v reprezentačnom tíme trénera Pavla Streichera. Pred MS mu zo spojkového radu vypadla už ľaváčka Veronika Habánková, ktorá je po operácii.