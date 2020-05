Hádzanárkou roka 2019 sa stala Monika Rajnohová

Výsledky ankety o najlepšie hádzanárky SR za rok 2019:

Najlepšia hádzanárka SR: Monika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda)



Najlepšia hráčka v MOL Lige: Boglárka Bízik (HC DAC Dunajská Streda)



Talent do 20 rokov: Barbora Lancz (Mosyonmagyarórvár SC/Maď.)

Sedmička roka 2019 - ženy



Najlepšie ľavé krídlo: Réka Bízik (Érd NK/Maď.)



Najlepšia ľavá spojka: Martina Školková (OGC Nice/Fr.)



Najlepšia stredná spojka: Monika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda)



Najlepšia pravá spojka: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim/Fr.)



Najlepšie pravé krídlo: Lýdia Jakubisová (Thüringer HC/Hem.)



Najlepšia pivotka: Kristína Pastorková (SHK Veselí nad Moravou/ČR)



Najlepšia brankárka: Viktória Oguntoye (DVSC Debrecín/Maď.)



Prehľad najlepších hádzanárov Slovenska od roku 1973:

1973 - Andrej Lukošík, Viera Zaťková



1974 - František Šulc, Ľubica Matisová



1975 - Ján Packa, Věra Datinská



1976 - Ján Packa, Alena Horálová



1977 - Marián Hirner, Alena Horálová



1978 - Ján Packa, Jana Kuťková



1979 - František Šulc, Dana Nováková-Trandžíková



1980 - Marián Hirner, Dana Nováková-Trandžíková



1981 - František Šulc, Mária Ďurišinová



1982 - Jaroslav Papiernik, Jana Kuťková



1983 - Jaroslav Papiernik, Alena Damitšová



1984 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1985 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1986 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1987 - Milan Brestovanský, Mária Ďurišinová



1988 - Peter Mesiarik, Jana Stašová



1989 - anketa nebola



1990 - Ľubomír Švajlen, Zuzana Prekopová



1991 - Martin Lipták, Andrea Šalatová



1992 - Milan Foľta, Ľubica Ladicsová



1993 - Ľubomír Švajlen, Zuzana Prekopová



1994 - Ľubomír Švajlen, Marianna Gubová



1995 - Michal Jančo, Andrea Šalatová



1996 - Maroš Kolpak, Jeanette Ivánková



1997 - Maroš Kolpak, Jeanette Ivánková



1998 - Richard Štochl, Júlia Kolečániová



1999 - Richard Štochl, Jana Oborilová



2000 - Richard Štochl, Katarína Dubajová



2001 - Daniel Valo, Katarína Dubajová



2002 - Daniel Valo, Lívia Kodayová



2003 - Daniel Valo, Alžbeta Tóthová



2004 - Peter Kukučka, Alžbeta Tóthová



2005 - Radoslav Antl, Alžbeta Tóthová



2006 - Martin Straňovský, Petra Beňušková



2007 - Daniel Valo, Dagmar Stuparičová



2008 - Richard Štochl, Dagmar Stuparičová



2009 - Richard Štochl, Dagmar Stuparičová



2010 - Richard Štochl, Alžbeta Tóthová



2011 - Richard Štochl, Alžbeta Tóthová



2012 - Richard Štochl, Lýdia Jakubisová



2013 - Richard Štochl, Petra Beňušková



2014 - Radoslav Antl, Martina Školková



2015 - Ľubomír Ďuriš, Martina Školková



2016 - Tomáš Urban, Martina Školková



2017 - Radoslav Antl, Martina Školková



2018 - Ľubomár Ďuriš, Mária Holešová



2019 - ???, Monika Rajnohová

Bratislava 21. mája (TASR) - Monika Rajnohová je najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2019. Dvadsaťšesťročná reprezentačná kapitánka a hráčka HC DAC Dunajská Streda triumfovala v tradičnej ankete prvýkrát v kariére. Jej výsledky vzhľadom na pandémiu koronavírusu vyhlásili prostredníctvom online prenosu na facebookovom konte Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Po pôsobení vo Francúzsku sa Monika Rajnohová pred uplynulou predčasne ukončenou sezónou vrátila do MOL ligy v drese nováčika z Dunajskej Stredy a na tróne pre najlepšiu hádzanárku SR vystriedala vlaňajšiu víťazku ankety Máriu Holešovú. Zároveň má miesto aj na strednej spojke najlepšej Sedmičky roka 2019, kde sa okrem nej dostali brankárka Viktória Oguntoye, ľavé krídlo Réka Bízik, ľavá spojka Martina Školková, pravá spojka Karin Bujnochová, pravé krídlo Lýdia Jakubisová a pivotka Kristína Pastorková.povedala Monika Rajnohová v online prenose.Za najlepšiu hráčku v MOL Lige za uplynulý rok vyhlásili Boglárku Bízik z HC DAC Dunajská Streda a talentom roka do 20 rokov je Barbora Lancz z maďarského Mosyonmagyarórváru.V desiatich ženských kategóriách ankety hlasovali fanúšikovia od začiatku mája na stránke www.slovakhandball.sk. O nominácií do ankety rozhodli členovia odbornej komisie SZH, ktorá bola zložená zo zástupcov výkonného výboru SZH, reprezentačných trénerov slovenských družstiev všetkých vekových kategórií, z trénerov družstiev Slovnaft Handball Extraligy a MOL Ligy (iba slovenské družstvá) a z vybraných zástupcov médií.Najlepších hádzanárov za rok 2019 v mužskej kategórii vyhlási SZH v piatok o 20.00 h rovnako prostredníctvom online prenosu.