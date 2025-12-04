< sekcia Šport
Hádzanárky Chorvátska deklasovali v skupine o 25.-32. miesto Irán 38:9
Hádzanárky Chorvátska zvíťazili na MS v úvodnom stretnutí skupiny o 25.-32. miesto nad Iránom vysoko 38:9.
Autor TASR
's-Hertogenbosch 4. decembra (TASR) - Hádzanárky Chorvátska zvíťazili na MS v úvodnom stretnutí skupiny o 25.-32. miesto nad Iránom vysoko 38:9.
MS žien v Nemecku a Holandsku:
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)
I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Chorvátsko - Irán 38:9 (21:3)
Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)
I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):
Chorvátsko - Irán 38:9 (21:3)