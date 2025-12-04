Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025
Hádzanárky Chorvátska deklasovali v skupine o 25.-32. miesto Irán 38:9

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hádzanárky Chorvátska zvíťazili na MS v úvodnom stretnutí skupiny o 25.-32. miesto nad Iránom vysoko 38:9.

Autor TASR
MS žien v Nemecku a Holandsku:

Prezidentský pohár (o 25.-32. miesto)

I. skupina ('s-Hertogenbosch/Hol.):

Chorvátsko - Irán 38:9 (21:3)

.

