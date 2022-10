Hádzanárky D. Stredy dvakrát doma proti Valuru, Juhosová: Silný súper

Dunajská Streda 7. októbra (TASR) - Hádzanárky DAC Dunajská Streda odštartujú cez víkend svoje tohtosezónne účinkovanie na európskej scéne dvojzápasom proti Valuru Reykjavík. Na základe dohody klubov sa oba duely 2. kola Európskeho pohára odohrajú v Dunajskej Strede, v sobotu i nedeľu zhodne od 20.00 h.



"Nemyslím si, že sme favorit. Valur je náročný protivník. V uplynulej edícii EP ho vyradil Bekament, ktorý potom zastavil aj nás. Dres Valuru si obliekajú rýchle, vysoké a fyzicky silné hráčky, ktoré sa usilujú o škandinávsku hádzanú. Hra islandského tímu sa však ťažko detailne analyzuje, keďže je náročné dostať sa k jeho vystúpeniam. Naša najväčšia výhoda je v tom, že sa nám podarilo zmanažovať dvojzápas u nás. Dúfam, že budeme úspešní, ale predpokladám, že to bude veľmi náročné,“ uviedla podľa webu slovakhandball.sk Silvia Priklerová, asistentka trénera Viktora Debreho.



Dunajskostredčanky sa na Valur naladili vysokým víťazstvom v stredajšej predohrávke MOL ligy nad Zlínom (38:18). V uplynulej sezóne pri svojej premiére na európskych palubovkách prenikli v tretej najvýznamnejšej pohárovej súťaži až do štvrťfinále, kde ich zastavil srbský ŽRK Bekament Bukovička Banja (23:30 a 30:29). "Nečakáme jednoduchú úlohu. Myslím si, že v uplynulej sezóne sme mali viac šťastia na súpera pri žrebovaní. Hneď náš prvý protivník je totiž silný. Uvedomujeme si, že to bude náročné, aj preto čakáme podporu našich fanúšikov. Rady by sme víťazstvami ukončili tento týždeň, urobíme všetko pre naše úspešné účinkovanie v EP," povedala na klubovom konte na sociálnej sieti kapitánka HC DAC Kata Juhosová.



Valur zatiaľ v islandskej lige neokúsil chuť prehry a s troma výhrami je na čele tabuľky. V stredu zdolal Fram 27:22.