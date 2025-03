Hádzanárky D. Stredy uspeli v Michalovciach a triumfovali v MOL lige

MŠK Iuventa Michalovce – HC DAC Dunajská Streda 24:25 (11:13)



Najviac gólov: Kowaliková a Kompaniecová po 4, Wollingerová 3 – Desortová 8, Policarpo Santosová 5, Kovácsová a Boadová Coronadová po 3. Rozhodovali: Nagy ml., Papaj, vylúčenia: 2:3, 7m hody: 1/0 – 3/1

Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:



2002/2003: Hypo Niederösterreich



2003/2004: Slovan Duslo Šaľa



2004/2005: Iuventa Michalovce



2005/2006: Iuventa Michalovce



2006/2007: Iuventa Michalovce



2007/2008: Slovan Duslo Šaľa



2008/2009: Iuventa Michalovce



2009/2010: DHC Slavia Praha



2010/2011: DHC Slavia Praha



2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou



2012/2013: DHK Baník Most



2013/2014: Iuventa Michalovce



2014/2015: Iuventa Michalovce



2015/2016: Iuventa Michalovce



2016/2017: Iuventa Michalovce



2017/2018: DHK Baník Most



2018/2019: Iuventa Michalovce



2019/2020: bez víťaza



2020/2021: DHK Baník Most



2021/2022: Iuventa Michalovce



2022/2023: DAC Dunajská Streda



2023/2024: Iuventa Michalovce



2024/2025: DAC Dunajská Streda

Michalovce 15. marca (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali druhýkrát v histórii v dlhodobej časti MOL ligy. Prvenstvo v nadnárodnej súťaži si definitívne zabezpečili víťazstvom 25:24 v dueli predposledného 21. kola na palubovke obhajcu titulu z Michaloviec. Pred Iuventou tak majú kolo pred koncom nedostihnuteľný náskok štyroch bodov.Dunajská Streda má na konte druhú trofej v prebiehajúcej sezóne, na začiatku marca vyhrala aj Slovenský pohár. V spoločnej česko-slovenskej MOL lige predtým uspela aj v sezóne 2022/2023. Do nadstavby o majstra Slovenska tak jej hráčky vstúpia z prvej priečky. Michalovce doma potrebovali bezpodmienečne vyhrať a v prípade triumfu o tri a viac gólov by sa dostali pred DAC na prvú priečku tabuľky. Iuventa je s jedenástimi titulmi rekordérom MOL ligy.