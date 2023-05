Hádzanárky D. Stredy zdolali Iuventu a získali premiérový titul

finále play off - tretí zápas (hrá sa na dve víťazstvá):



HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 23:22 (13:13)



Najviac gólov: Desortová 7, Bíziková 6/2, Élövá 4 - Kľučková 8/2, Wolingerová 4, Popovcová 4, Rozhodovali: Sivák, Haščík, TH: 3/5 - 2/2, vylúčené 2:6.



/konečný stav série: 2:1, Dunajská Streda získala titul/

Prehľad majsteriek SR v ére samostatnosti:



1993/94: Jaspol Partizánske



1994/95: Slovan Duslo Šaľa



1995/96: Slovan Duslo Šaľa



1996/97: Slovan Duslo Šaľa



1997/98: Slovan Duslo Šaľa



1998/99: HC SCP B. Bystrica



1999/00: Slovan Duslo Šaľa



2000/01: Slovan Duslo Šaľa



2001/02: Slovan Duslo Šaľa



2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce



2003/04: Slovan Duslo Šaľa



2004/05: Slovan Duslo Šaľa



2005/06: Iuventa Michalovce



2006/07: Iuventa Michalovce



2007/08: ŠKP Bratislava



2008/09: ŠKP Bratislava



2009/10: ŠKP Bratislava



2010/11: Iuventa Michalovce



2011/12: Iuventa Michalovce



2012/13: Iuventa Michalovce



2013/14: Iuventa Michalovce



2014/15: Iuventa Michalovce



2015/16: Iuventa Michalovce



2016/17: Iuventa Michalovce



2017/18: Iuventa Michalovce



2018/19: Iuventa Michalovce



2019/20: bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)



2020/21: MŠK Iuventa Michalovce



2021/22: MŠK Iuventa Michalovce



2022/23: HC DAC Dunajská Streda



Dunajská Streda 21. mája (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda získali premiérový titul majsteriek Slovenska. Rozhodli o tom v nedeľnom treťom zápase finále play off víťazstvom nad MŠK Iuventa Michalovce 23:22 a v sérii triumfovali 2:1 na zápasy. Dunajskostredčanky zároveň ukončili 11 sezón trvajúcu hegemóniu Iuventy.Lepší vstup do zápasu mali domáce hráčky, ktoré podržala štyrmi zákrokmi brankárka Magerová, vďaka čomu Dunajská Streda viedla po desiatich minútach hry 5:2. Michalovčanky kopili zbytočné straty lôpt a vyprodukovali aj dve vylúčenia. Následne však Iuventa zlepšila hru a v 23. minúte sa po sérii štyroch strelených gólov ujala vedenia 9:8. V závere prvého polčasu skúšali hostky počas vzájomného vylúčenia hru bez brankárky, v početnej výhode však zaváhali a dvakrát inkasovali cez celé ihrisko. V poslednej sekunde prvého dejstva zabezpečila vyrovnaný stav 13:13 štvrtým presným zásahom v stretnutí hosťujúca Wolingerová. Po zmene strán začala lepšie fungovať obom tímom defenzívna hra a na prvý gól sa čakalo až do piatej minúty, v ktorej Iuventu poslala do vedenia Kľučková. Domáce hráčky začali profitovať z hry do krídla, kde sa uvoľňoval priestor pre Bízikovú, ktorá si pripísala štyri góly za sebou. Tímy sa doťahovali po góle, zlom nastal až v záverečnej desaťminútovke, keď Dunajská Streda odskočila na rozdiel štyroch gólov. Domáce hráčky dovolili Michalovciam dotiahnuť sa už iba na gól, a tak sa tešili zo zisku premiérového titulu.