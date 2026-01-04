< sekcia Šport
Hádzanárky DAC Dunajská Streda zdolali Sokol Písek 41:31
Desiatimi gólmi a tromi premenenými sedmičkami sa na tom podieľala Linea Čočajová.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Hádzanárky DAC Dunajská Streda zostali v MOL lige nezdolané aj po 11. kole. Na domácej palubovke si v nedeľu poradili so Sokolom Písek 41:31. Desiatimi gólmi a tromi premenenými sedmičkami sa na tom podieľala Linea Čočajová.
Hráčky druhého Kynžvartu zvíťazili doma nad Olomoucom tesne 31:30. V ďalšom dueli zdolal Sokol Poruba posledný Hodonín 28:23.
MOL liga - 11. kolo:
Handball Hodonín - Sokol Poruba 23:28 (11:17)
najviac gólov: Víchová 8, Štefánová 5, Bekeová 4/2 - Farářová 10/2, Cabadajová 6, Rajová 5. Rozhodovali: Bubeníček a Valášek, vylúčené: 6:5, 364 divákov
Házená Kynžvart - DHK Zora Olomouc 31:30 (14:14)
najviac gólov: Vávrová 7, Königová 5, Božovičová 4/4 - Horáková 7/2, Kubálková 6/2, Daňková 5/1. Rozhodovali: Beňuš a Uhlíř, vylúčené: 1:4, 200 divákov
HC DAC Dunajská Streda - Sokol Písek 41:31 (21:16)
najviac gólov: Čočajová 10/3, Franušičová 9, Pastorková 7 - Korešová 11/2, Svobodová 6, Holeňaková 5. Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, 7m: 4/3 - 2/2, vylúčené: 2:2, 220 divákov
Hráčky druhého Kynžvartu zvíťazili doma nad Olomoucom tesne 31:30. V ďalšom dueli zdolal Sokol Poruba posledný Hodonín 28:23.
MOL liga - 11. kolo:
Handball Hodonín - Sokol Poruba 23:28 (11:17)
najviac gólov: Víchová 8, Štefánová 5, Bekeová 4/2 - Farářová 10/2, Cabadajová 6, Rajová 5. Rozhodovali: Bubeníček a Valášek, vylúčené: 6:5, 364 divákov
Házená Kynžvart - DHK Zora Olomouc 31:30 (14:14)
najviac gólov: Vávrová 7, Königová 5, Božovičová 4/4 - Horáková 7/2, Kubálková 6/2, Daňková 5/1. Rozhodovali: Beňuš a Uhlíř, vylúčené: 1:4, 200 divákov
HC DAC Dunajská Streda - Sokol Písek 41:31 (21:16)
najviac gólov: Čočajová 10/3, Franušičová 9, Pastorková 7 - Korešová 11/2, Svobodová 6, Holeňaková 5. Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, 7m: 4/3 - 2/2, vylúčené: 2:2, 220 divákov