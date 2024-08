Hádzanárky Dánska zdolali Švédky 30:25 a majú bronz

hádzaná - ženy:



zápas o 3. miesto:



Dánsko - Švédsko 30:25 (15:13)



Paríž 10. augusta (TASR) - Hádzanárky Dánska získali na OH v Paríži bronzové medaily. V nedeľnom súboji o tretiu priečku zdolali Švédky 30:25 a získali prvý cenný kov od roku 2004.Úvod severského derby bol vyrovnaný. Od stavu 5:5 však viedli už len Dánky a tesný náskok si udržiavali až do polčasu, ktorí vyhrali o dva góly. V druhom dejstve nepoľavili zo svojho výkonu a po 20 rokoch sa tešili z pódiového umiestnenia. Na predchádzajúce dva OH turnaje sa nekvalifikovali. Dánky získali pod piatimi kruhmi aj tri zlaté medaily (1996, 2000 a 2004).Vo finále olympijského turnaja sa v sobotu (15.00 h) stretnú domáce Francúzky a Nórky.