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Hádzanárky Dunajskej Stredy potvrdili post lídra, zvíťazila v Zlíne
Úradujúci šampión potvrdil post suverénneho lídra tabuľky, keď v doterajších desiatich ligových vystúpeniach stratil body len raz.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. novembra (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda uspeli v 11. kole Doprastav ligy na palubovke Handball Clubu Zlín 42:27 a natiahli víťaznú sériu v súťaži už na sedem zápasov. Úradujúci šampión potvrdil post suverénneho lídra tabuľky, keď v doterajších desiatich ligových vystúpeniach stratil body len raz.
Tretiu výhru za sebou si pripísali hráčky HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré zvíťazili nad domácim HC Tatran Stupava 38:25. V tabuľke im patrí 4. miesto, Stupava je desiata.
Tretiu výhru za sebou si pripísali hráčky HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré zvíťazili nad domácim HC Tatran Stupava 38:25. V tabuľke im patrí 4. miesto, Stupava je desiata.
Doprastav liga – 11. kolo:
DHC Slavia Praha – Sokol Písek 26:25 (14:15)
Najviac gólov: Holečková 9/5, Vostárková 5, Melicharová a Pazderová po 3 - Indráková 7, Kocová 6, Mazánková 4. Rozhodovali: Králíček a Letev, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 6/6 - 1/1, 95 divákov.
Handball Club Zlín – HC DAC Dunajská Streda 27:42 (11:16)
Najviac gólov: Kříčková 8, Žebrová 6/2, Hornyáková 4 - Molnárová 11, Buričová 6, Komlósová, Pastorková, A. Kubálková a Élőová po 5. Rozhodovali: Fialová a Knytlová, vylúčené: 1:1, 7 m hody: 7/4 - 1/1, 88 divákov.
DHK Baník Most – DHK Zora Olomouc 39:17 (17:6)
Najviac gólov: Jestříbková 7, Behenská 5, Šustáčková a Grollierová po 4 - Roupcová 4/2, Hodaňová a K. Kubálková 3/1, Horáková 3. Rozhodovali: Hladký a Kozler, vylúčené: 1:3, 7 m hody: 0/0 - 9/5, 420 divákov.
DHC Plzeň – HK SK Cheb 26:35 (13:14)
Najviac gólov: Fenclová 7/2, Polanková 5, Drozdová a Galušková po 3 - Vávrová 10, Dresslerová 7, Kapusniaková 4. Rozhodovali: Hájek a Jakubů, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 2/2 - 5/3, 199 divákov.
HC Tatran Stupava – HK Slovan Duslo Šaľa 25:38 (10:16)
Najviac gólov: Karkušková 8/6, Gogová 5, Bölcskeiová, Rudincová a Komíneková po 3 - Bujnochová 6/2, Königová 5, Csernyánszka 4. Rozhodovali: Balogh - Klimko, vylúčené: 4:5, 7 m hody: 10/6 - 2/2, ČK: Pastoreková (Šaľa), 300 divákov.
DHC Slavia Praha – Sokol Písek 26:25 (14:15)
Najviac gólov: Holečková 9/5, Vostárková 5, Melicharová a Pazderová po 3 - Indráková 7, Kocová 6, Mazánková 4. Rozhodovali: Králíček a Letev, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 6/6 - 1/1, 95 divákov.
Handball Club Zlín – HC DAC Dunajská Streda 27:42 (11:16)
Najviac gólov: Kříčková 8, Žebrová 6/2, Hornyáková 4 - Molnárová 11, Buričová 6, Komlósová, Pastorková, A. Kubálková a Élőová po 5. Rozhodovali: Fialová a Knytlová, vylúčené: 1:1, 7 m hody: 7/4 - 1/1, 88 divákov.
DHK Baník Most – DHK Zora Olomouc 39:17 (17:6)
Najviac gólov: Jestříbková 7, Behenská 5, Šustáčková a Grollierová po 4 - Roupcová 4/2, Hodaňová a K. Kubálková 3/1, Horáková 3. Rozhodovali: Hladký a Kozler, vylúčené: 1:3, 7 m hody: 0/0 - 9/5, 420 divákov.
DHC Plzeň – HK SK Cheb 26:35 (13:14)
Najviac gólov: Fenclová 7/2, Polanková 5, Drozdová a Galušková po 3 - Vávrová 10, Dresslerová 7, Kapusniaková 4. Rozhodovali: Hájek a Jakubů, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 2/2 - 5/3, 199 divákov.
HC Tatran Stupava – HK Slovan Duslo Šaľa 25:38 (10:16)
Najviac gólov: Karkušková 8/6, Gogová 5, Bölcskeiová, Rudincová a Komíneková po 3 - Bujnochová 6/2, Königová 5, Csernyánszka 4. Rozhodovali: Balogh - Klimko, vylúčené: 4:5, 7 m hody: 10/6 - 2/2, ČK: Pastoreková (Šaľa), 300 divákov.