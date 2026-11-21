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Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili nad Plzňou 29:23
HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň 29:23 (16:14)
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda potvrdili pozíciu líderiek Doprastav ligy. V sobotňajšej dohrávke 10. kola triumfovali nad hráčkami DHC Plzeň 29:23.
Doprastav liga - dohrávka 10. kola:
HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň 29:23 (16:14)
Najviac gólov: Boadová Coronadová 8, Élőová 7/6, Buričová a Molnárová po 4 - Špačková 5, Polanková 5/1, Fenclová 5/3. Rozhodovali: Janoštiak a Jurík, vylúčené: 5:6, 7 m hody: 6/6 - 6/4.
HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň 29:23 (16:14)
Najviac gólov: Boadová Coronadová 8, Élőová 7/6, Buričová a Molnárová po 4 - Špačková 5, Polanková 5/1, Fenclová 5/3. Rozhodovali: Janoštiak a Jurík, vylúčené: 5:6, 7 m hody: 6/6 - 6/4.