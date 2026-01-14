Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili nad Iuventou Michalovce 33:28

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Michalovčanky prehrali po troch víťazstvách s 15 bodmi figurujú na priebežnom 4. mieste.

Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Hádzanárky Dunajskej Stredy zvíťazili v stredajšej dohrávke 14. kola MOL ligy na palubovke Iuventy Michalovce 33:28. Po 13 odohratých zápasoch sú naďalej na prvom mieste tabuľky, keď v doterajšom priebehu súťaže nestratili ani bod. Michalovčanky prehrali po troch víťazstvách s 15 bodmi figurujú na priebežnom 4. mieste.



MOL liga

predohrávka 14. kola:

MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda 28:33 (11:18)

Najviac gólov: Dvorščáková 9/6, Popovcová 5, Biegerová, Kompaniecová a Costová po 3 - Franušičová 9, Farkasová a Pasttorková po 5, Pénzesová 3. Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, vylúčené: 1:6, 430 divákov.
